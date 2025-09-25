মঞ্চেই প্রাণ হারালেন অভিনেতা
ভারতের হিমাচল প্রদেশে হৃদয়বিদারক এক ঘটনা ঘটেছে। বরেণ্য মঞ্চ অভিনেতা অমরেশ মহাজন মঞ্চে অভিনয় করতে করতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, চাম্বা চৌগানে অনুষ্ঠিত রামলীলা মঞ্চায়নে তিনি রাজা দশরথের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। ডায়লগের মাঝখানে হঠাৎ বাঁদিকে হেলে পড়েন এবং পাশে থাকা সহ-অভিনেতার কাঁধে পড়ে যান। প্রথমে সবাই ভেবেছিলেন অভিনয়েরই অংশ। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর বুঝতে পারেন, গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে।
শ্রী রামলীলা ক্লাব চাম্বার সভাপতি স্বপন মহাজন বলেন, ‘উনি মঞ্চে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আমরা সবাই শোকাহত।’
বুধবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মঞ্চায়ন চলাকালীন এই ঘটনা ঘটে। অভিনেতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তরা শোক প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘আমি টিভিতে সরাসরি মৃত্যুত ভিডিওটি দেখেছি। হার্ট অ্যাটাক আর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ভিন্ন বিষয়।’ অন্য আরেকজন লিখেছেন, ‘তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।’
অমরেশ মহাজন ‘সিন্দাবাদ’ খ্যাত এবং মঞ্চ ও টেলিভিশনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সমাদৃত একজন অভিনেতা ছিলেন।
