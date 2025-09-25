জেন-জির নতুন ক্র্যাশ ‘সাইয়ারা’র আহান

জেন-জির নতুন ক্র্যাশ ‘সাইয়ারা’র আহান
‘সাইয়ারা’ মুক্তির পর থেকে আহান পাণ্ডে হয়ে উঠেছেন বলিউডের প্রিয় মুখ। জেন-জির নতুন ক্র্যাশ। রাতারাতি তিনি নতুন তারকা হিসেবে চলে এসেছেন আলোচনার শীর্ষে। এরপর থেকে চলচ্চিত্র ও ব্র্যান্ডের অফারে ভেসে যাচ্ছেন তিনি।
পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, আহান পাণ্ডে জেনারেশন জেডের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুখে পরিণত হয়েছেন। দেশের ছয়টি শীর্ষ ব্র্যান্ড ইতিমধ্যে তাকে প্রচারণার প্রস্তাব দিয়েছে। ‘সাইয়ারা’ ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও তার প্রতি বিশ্বাস রাখার কারণে তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেনি।
কোনো সাক্ষাৎকার বা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করলেও মোহিত সুরি পরিচালিত ছবির মুক্তির পর আহান সবাইকে মুগ্ধ করেছেন।
ছবির মুক্তির পরও তার প্রকাশ্য উপস্থিতি নিয়ন্ত্রিত রাখা হচ্ছে। কারণ প্রযোজকরা মনে করেন অতিরিক্ত প্রকাশ একটি তারকার জন্য ক্ষতিকর। তবু আহান চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন জগতের শীর্ষ নির্মাতাদের মন জয় করতে পেরেছেন।
এক সূত্র জানিয়েছে, ‘এখনকার প্রতিটি ব্র্যান্ড জেনারেশন জেডের সঙ্গে সংযোগ করতে চায়। আর আহান পাণ্ডে সেই প্রজন্মের সবচেয়ে সেরা পুরুষ বা নায়ক। তার ‘সাইয়ারা’র সহ-অভিনেত্রী আনীত পদ্দা জেনারেশন জেডের সবচেয়ে সেরা নায়িকা। সুতরাং আহান দেশের সবচেয়ে চাওয়া নতুন মুখ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ছয়টি শীর্ষ ব্র্যান্ড ইতিমধ্যেই তাকে চুক্তি করেছে এবং অক্টোবর থেকে তার ব্র্যান্ড প্রচারণার বড় আকারের কার্যক্রম শুরু হবে।’
সূত্র আরও বলেন, এই তরুণ এখন প্রতিটি ব্যবসায়িক বৈঠকের আলোচনার কেন্দ্রে। প্রতিটি বড় কোম্পানি যদি জেনারেশন জেডকে লক্ষ্য করে প্রচারণা চালাতে চায়, তারা অবশ্যই আহানকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বিবেচনা করবে। শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো একে একে চুক্তি করছে এবং তারা নিশ্চিতভাবে তার ক্যারিয়ারে বড় সাফল্য চাইছে।
‘সাইয়ারা’ ছবিকে আধুনিক যুগের ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে’ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে আহান পাণ্ডের কোন ছবি মুক্তি পাবে এবং তার ব্র্যান্ড সংক্রান্ত ঘোষণা কবে হবে তা দর্শক ও অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
