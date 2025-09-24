  2. বিনোদন

শাকিব খানের ভক্তদের যন্ত্রণায় পরিচালক

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অভিনেতা শাকিব খান, পরিচালক বদিউল আলম খোকন

সফল জুটি ঢালিউড অভিনেতা শাকিব খান এবং চলচ্চিত্র পরিচালক বদিউল আলম খোকন। এই জুটি ঢালিউডকে দিয়েছেন একগুচ্ছ সুপারহিট সিনেমা। সেই তালিকায় আছে ‘প্রিয়া আমার প্রিয়া’, ‘মাই নেম ইজ খান’, ‘রাজাবাবু দ্য পাওয়ার’। পেশাগত জীবনের বাইরেও তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও অসাধারণ। তবে শাকিবের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেও তার ভক্তদের কারণে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে বদিউল আলম খোকনকে।

সম্প্রতি নতুন এক সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন বদিউল আলম খোকন। পুরাতন নম্বরে কেন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না জানতে চাইলে শুটিং সেটে বসেই জানালেন পুরোনো এক ঘটনা। ২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘মাই নেম ইজ খান’ সিনেমার এক দৃশ্যে নায়ক শাকিব খান প্রেমিকা চরিত্রের অপু বিশ্বাসকে নিজের মোবাইল নম্বর দেন। দর্শকেরা তখনও জানতেন না নম্বরটি আদতে শাকিব খানের নয়। বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থে পরিচালক পুরো নম্বরটিই সিনেমায় ফাঁস করে দেন। সেই থেকে হলো শুরু। ‘মাই নেম ইজ খান’ মুক্তির পর থেকে শাকিবের ভক্তরা ওই নম্বরে ফোন করে শাকিব খানকে খুঁজতে থাকে। নায়কের সঙ্গে কথা বলতে চায়। নম্বরটি ছিল ছবির পরিচালকের।

সেই বিড়ম্বনা একসময় বিভীষিকায় রূপ নেয়। পরিচালক বদিউল আলম খোকন জাগো নিউজকে বলেন, ‘সিনেমায় নম্বরটা দিয়েছিলাম, ভাবিনি যে দর্শকরা সেটা নিয়ে এত সিরিয়াস হবে। মুক্তির পর হঠাৎ করেই ফোন আসা শুরু। কেউ শাকিব ভাইয়ের ঠিকানা চাইছে, কেউ বলছে একবার কথা বলতে চাই। প্রথমে মজার লাগলেও পরে সেটা যন্ত্রণায় রূপ নেয়।’

ভক্তদের এই উচ্ছ্বাস একসময় বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যহত হতে থাকে। খোকন বলেন, ‘প্রতিদিন এত ফোন আসত যে, কাজে মন দিতে পারতাম না। অনেক বুঝিয়েও মানুষকে থামানো যাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে নম্বরটি বন্ধ করে দিই।’

নতুন চমক নিয়ে পর্দায় ফিরছেন বদিউল আলম খোকন। শুটিং শুরু করা তার নতুন সিনেমার নাম ‘তছনছ’। ছবিটির মুখ্য চরিত্রে থাকছেন তরুণ অভিনেতা মুন্না খান এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইয়ামিন হক ববি। গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বিএফডিসিতে শুরু হয় ছবির শুটিং। খোকন বলেন, ‘মুন্না সিনেমাপাগল ছেলে। নতুন হলেও তার মধ্যে সিনেমার প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা দেখেছি। “তছনছ” নামের মধ্যেই একটা অ্যাকশনের গন্ধ আছে। দর্শক চমৎকার কিছু দেখতে পাবেন।’

‘তছনছ’ সিনেমায় আরও থাকছেন মিশা সওদাগর, দীপা খন্দকার, জয়রাজ, বড়দা মিঠু, জাহিদ ইসলাম প্রমুখ।

এমআই/আরএমডি

