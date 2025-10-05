কী হয়েছিল চলচ্চিত্র নির্মাতা এফ আই মানিকের

কী হয়েছিল চলচ্চিত্র নির্মাতা এফ আই মানিকের
চলচ্চিত্র নির্মাতা এফ আই মানিক গুরুতর অসুস্থ হলে তাকে রাজধানীর মগবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল (৪ অক্টোবর) রাতে ৪ ঘণ্টা অপারেশন শেষে তাকে কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ‘প্রেমের তাজমহল’ খ্যাত পরিচালক গাজী মাহবুব। তিনি বলেন, ‘এখন সুস্থ আছেন মানিক ভাই। কথাও বলছেন। দু-একদিনে মধ্যে বাসায় ফিরে যাবেন। অপারেশনের সময় তার পরিবারের লোকজন ছিল।’
পরিবারের লোকজন দায়িত্ব নিতে চাইলে? এই রকম প্রশ্নে গাজী মাহবুব জাগো নিউজকে বলেন, কাল রাতে মানিক ভাইয়ের তিন বোনসহ পরিবারের অনেকে ছিল। কিন্তু পরিবারের ব্যাপারে আমি এখনো কোনো কিছু্ জানি না।
দীর্ঘদিন ধরে হার্নিয়ায় ভুগছিলেন এফ আই মানিক। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে গত বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জরুরি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
আরও পড়ুন:
গুলতেকিনের পর এবার হুমায়ূনকে নিয়ে শাওনের পোস্ট
লন্ডনে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের থেরাপি শুরু
চলচ্চিত্রজগতে এফ আই মানিকের অবদান অনস্বীকার্য। নব্বই দশক ও ২০০০ সালের শুরুতে তিনি উপহার দিয়েছেন একের পর এক ব্যবসাসফল ও দর্শকপ্রিয় সিনেমা। তার নির্মিত জনপ্রিয় সিনেমাগুলোর মধ্যে রয়েছে, ‘স্বপ্নের বাসর’, ‘ফুল নেব না অশ্রু নেব’, ‘কোটি টাকার কাবিন’, ‘চাচ্চু’ ও ‘মনের মধ্যে ভালোবাসা’, ‘আমার প্রাণের প্রিয়া’।
এমআই/এমএমএফ/এমএস