মেয়ের পা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন সঞ্জয়

মেয়ের পা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন সঞ্জয়
ত্রিশলা দত্তের ইচ্ছে ছিল বাবা, দাদা, দাদির মতো শোবিজে কাজ করার। রিচা শর্মা ও সঞ্জয়ের একমাত্র মেয়ে ত্রিশলা দত্ত। শুরু থেকেই তাদের বাবা-মেয়ের সম্পর্ক দারুণ। অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বাবার কাছে। সঞ্জয় রাজি হননি। ‘মেরে পা ভেঙে দেবো যদি আমার মেয়ে অভিনয় করতে চায়’, ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন সঞ্জয়।
বেশ কয়েক বছর আগের এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতাকে তার মেয়েকে নিয়ে কী স্বপ্ন সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে অকপটে জানান, মেয়ে অভিনেত্রী হউক চান না তিনি। অধিকাংশ তারকা-সন্তানই বাবা-মায়ের দেখানো পথেই হাঁটেন। কেউ সাফল্য পান, কেউ পান না।
প্রয়াত অভিনেত্রী রিচা শর্মা ও সঞ্জয়ের মেয়ে ত্রিশলা ফরেন্সিক সায়েন্স নিয়ে বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। সঞ্জয় বলেন, ‘আমার মনে হয়, ত্রিশলা তার ক্যারিয়ারে বেশ ভালোই এগিয়ে যাচ্ছে। এই অভিনয় জগতে এসেই বা কী করবে। তাছাড়া হিন্দি সিনেমায় কাজ করতে গেলে ভাষাটা জানা দরকার। আমার মনে হয় সেটা ওর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হতে পারে।’
তার বরাবর ইচ্ছা ছিল, মেয়ে পড়াশোনা শেষ করে এফবিআই (ফেডেরাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন)-এ চাকরি করবে। যদিও অভিনেতা কন্যার এফবিআই কর্মকর্তা হয়নি। বর্তমানে আমেরিকায় সাইকোথেরাপি নিয়ে কাজ করছেন তিনি। ত্রিশলার অন্য পেশা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে সঞ্জয় সেই সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘জানি না, অভিনেত্রী হওয়ার কথা কে মাথায় ঢুকিয়েছিল। তবে সেই ভূত যে নেমেছে আমি নিশ্চিন্ত। যথেষ্ট ভালো ক্যারিয়ার তার।’
