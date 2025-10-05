কার পক্ষ নিলেন নূহাশ হুমায়ূন, বাবা নাকি মায়ের
প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের সাবেক ও প্রথম স্ত্রী গুলতেকিন খানের ফেসবুক পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া জানালেন তার ছেলে নূহাশ হুমায়ুন। বাবাকে নিয়ে মায়ের লেখার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বাবার ভক্তরা। মায়ের যন্ত্রণার সমব্যাথী হয়েছেন একটি পক্ষ। দু’পক্ষের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় চুপ থাকতে পারেননি তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। ফেসবুকে তিনিও জানিয়েছেন প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কার পক্ষ নিলেন তিনি, বাবা নাকি মায়ের?
শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ফেসবুকে নূহাশ লেখেন, কোনো শিল্পী বা সৃষ্টিশীল মানুষকে তার কাজের জন্য ভালোবাসতে পারেন। একই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, তার ব্যক্তিজীবনে ঝামেলা থাকতে পারে। বাস্তবতা হিসেবে দুটোই সত্য হতে পারে। মানুষ জটিল এবং ভুলপ্রবণ (আপনার প্রিয় উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মতো)। কেউ কেউ কোটি মানুষকে আনন্দ দেয়, অথচ খুব কাছের কাউকে কষ্ট দেয়। তার মানে এই নয় যে, যে কষ্ট পেলো সে চুপ থাকবে। এমনকি এও হতে পারে না যে, যে মরে গেছে তাকে অসম্মান করা হবে।
হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে সাংসারিক জীবনের একটি ঘটনা তুলে ধরে গত শুক্রবার ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন গুলতেকিন খান। অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাল হয় তার সেই পোস্ট। অনেকেই তার পক্ষে অবস্থান নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের প্রতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে এ ধরনের লেখা প্রকাশের জন্য ভর্ৎসনা করেছেন। দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই আহত করেছে তাদের ছেলে নূহাশকে।
নূহাশ তার বাবার মতো চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি হরর, অতিপ্রাকৃত, ফ্যান্টাসি ঘরানার সিনেমা নিয়ে কানাডার ফ্যান্টাজিয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়েছেন এই তরুণ নির্মাতা। তার ভৌতিক ঘরানার সিনেমা ‘২ষ’ এ উৎসবে দেখানো হয়েছে।
