নতুন যে দুই সিনেমায় যুক্ত হলেন শাকিব খান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
আরও নতুন দুই সিনেমায় যুক্ত হলেন শাকিব খান

‘তাণ্ডব’ মুক্তির পর থেকেই শাকিব খানের নতুন সিনেমা নিয়ে গুঞ্জন চলছে। নির্মাতা হিসেবে শোনা যাচ্ছিল রায়হান রাফী, মেহেদী হাসান হৃদয়, অনন্য মামুন, আসিফ আকবরসহ বেশ কয়েকজনের নাম। অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হলেন শাকিব। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের দুই সিনেমার জন্য আজ (৬ অক্টোবর) চুক্তি সম্পন্ন করেছেন ঢালিউডের শীর্ষ এই তারকা।

সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অজয় কুমার কুন্ডু। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুই সিনেমার চুক্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো বলে দাবি করেছেন শাকিব খান।

তিনি বলেন, ‌‘আমরা দেশের বাইরে দেখি, শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা মূলধারার চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করে একটি ইন্ডাস্ট্রিকে বেগবান করতে প্রতিনিয়ত সাহায্য করছে। দেশের সংস্কৃতির প্রতি ভীষণ অনুরাগী শ্রদ্ধেয় অঞ্জন চৌধুরী ও তার প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করছি তাদের মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও চলচ্চিত্রের স্বার্থে এগিয়ে আসবে, আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাববে।’

সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডর সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছেন শাকিব খান

শাকিব খানের সঙ্গে চুক্তি প্রসঙ্গে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান অঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘শাকিব খান নিঃসন্দেহে বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় একটি নাম। ২৬ বছরের বেশি সময় ধরে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নিয়েই তিনি ভেবেছেন, সময় দিয়েছেন। সেজন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। তার সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যাত্রা ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আমার বিশ্বাস।’

জানা গেছে, শাকিব খান এরই মধ্যে সানের প্রথম সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন। ‘সোলজার’ শিরোনামের এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করছেন পরিচালক সাকিব ফাহাদ। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে সংবেদনশীল এই সিনেমা কাহিনীর অভিনবত্ব, আধুনিক নির্মাণ ও বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে শাকিব খানের দ্বিতীয় সিনেমার নাম ও বিস্তারিত তথ্য শিগগিরই প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে ‘হাওয়া’ চলচ্চিত্রটি দেশ-বিদেশে দারুণ সাড়া ফেলেছিল।

