যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দশ বছর পর এক হলেন বাপ্পী-মাহি

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দশ বছর পর এক হলেন বাপ্পী-মাহি
সালমান-মৌসুমীর মতো দুজনেই বড় পর্দায় পা রেখেছিলেন এক সিনেমা দিয়ে। তারপর বেশকিছু ব্যবসা সফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন তারা। শাকিব-অপু পরবর্তী ঢাকাই সিনেমার সবচেয়ে হিট জুটি বলা হতো তাদের। বলছি বাপ্পি চৌধুরী ও মাহিয়া মাহির কথা।
২০১২ সালে জাজ মাল্টিমিডিয়ার সিনেমা ‘ভালোবাসার রঙ’ দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম ছবিতেই তারা দর্শকের নজর কাড়েন। এরপর একসঙ্গে অভিনয় করেন ‘অন্যরকম ভালোবাসা’, ‘তবু ভালোবাসি’, ‘কি দারুণ দেখতে’, ‘অনেক সাধের ময়না’সহ বেশ কিছু হিট সিনেমায়।
জুটি হিসেবেও তাদের রসায়ান জমে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়, অজানা কারণে একে অপরের সঙ্গে কাজ বন্ধ করে দেন তারা। এমনকি দেখা-সাক্ষাৎও বন্ধ হয়ে যায়। সর্বশেষ দুজনকে দেখা গিয়েছিল শাহানেওয়াজ শানু পরিচালিত ‘পলকে পলকে তোমাকে চাই’ সিনেমায়। এটি মুক্তি পায় ২০১৬ সালে।
দীর্ঘদিনের এই দূরত্ব ঘুচল সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে। চিত্রনায়ক কাজী মারুফের বাসায় ৭ অক্টোবর তার বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১০ বছর পর মুখোমুখি হন বাপ্পি ও মাহি। পুরোনো সহশিল্পীকে কাছে পেয়ে দুজনেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আড্ডায় মেতে ওঠেন, স্মৃতিচারণ করেন এবং খুনসুটিতেও দেখা যায় তাদের।
প্রায় চার মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন মাহি। বাপ্পি সেখানে যান গত মাসে। দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়া নিয়ে ফেসবুক লাইভে বাপ্পি বলেন, ‘আমি আর মাহি একসঙ্গে সিনেমায় অভিষেক করেছি। ও আমার খুব ভালো বন্ধু। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হলেও দেখা হলো এক দশক পর। ওর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি। ক্যারিয়ারের শুরুতে আমরা দারুণ সময় কাটিয়েছি। ওকে দেখে অনেক ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম।’
মাহিয়া মাহি বলেন, ‘অনেকদিন পর আমাদের দেখা হলো। সেও প্রায় ১০ বছর পর। শুটিংয়ের সময় আমরা এত মজা করতাম! ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সময় ছাড়া খুনসুটি লেগেই থাকত। এত বছর পর বাপ্পিকে দেখে আগের স্মৃতিগুলো খুব মনে পড়ছে। আমিও খুব আবেগাপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম।’
লাইভ চলাকালে একজন জানতে চান, আবার কবে পর্দায় দেখা যাবে এই জুটিকে। উত্তরে বাপ্পি বলেন, ‘যদি সুযোগ হয়, তাহলে অবশ্যই আবার একসঙ্গে কাজ করব আমরা।’
লাইভে দুজনকেই বেশ আন্তরিক ও স্বচ্ছন্দ দেখা যায়। শেষদিকে বাপ্পী গেয়ে শোনান ‘ভালোবাসার রঙ’ সিনেমার জনপ্রিয় গান ‘ভালোবাসার চেয়ে একটু বেশি’। মাহিও তাতে গলায় গলা মেলান।
