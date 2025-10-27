  2. বিনোদন

এবার ছেলের বাবা হলেন ‘লিডার’ নির্মাতা তপু খান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ছেলের বাবা হলেন ‘লিডার’ নির্মাতা তপু খান

শাকিব খানের ‘লিডার আমি বাংলাদেশ’ সিনেমার পরিচালক তপু খান আবারও বাবা হয়েছেন। তার দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে পরিবারে আনন্দের হাওয়া বইছে। ২৭ অক্টোবর সকাল ১১টা ২০ মিনিটে এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তার ছেলে সন্তানের জন্ম হয়েছে বলে জানান তপু। এর আগে এক কন্যা সন্তানের বাবা হন তিনি।

এই নির্মাতা নিশ্চিত করেছেন মা রাজিয়া সুলতানা ও নবজাতক পুত্র দুজনেই বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন।

তপু খান বলেন, ছেলের নাম রাখা হয়েছে ইজহান ফাহির খান।

দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার খবর ফেসবুকে পোস্ট করে তপু খান লেখেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ মাশআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় বারের মত পিতা হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পরম করুনাময় এই মাত্র আমাদের পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছেন। আল্লাহর কৃপায় এবং এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কতৃপক্ষের নিবিড় পরিচর্যায় মা আর সন্তান উভয়ই সুস্থ আছেন।’

তপু খান চলচ্চিত্র জগতের পরিচিত মুখ। তিনি শাকিব খান ও বুবলী জুটির সঙ্গে কাজ করা ‘লিডার আমি বাংলাদেশ’ সিনেমার জন্য বেশি পরিচিত। চলচ্চিত্র পরিচালনার পাশাপাশি তিনি একজন মেধাবী প্রযোজকও।

সিনেমায় নাম লেখানোর আগে এক যুগ ধরে নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত তপু খান। এরই মধ্যে তিন শতাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন তিনি। বিজ্ঞাপনচিত্রেও আছে তার সক্রিয় উপস্থিতি।

