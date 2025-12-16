২৭ বছর পর আবারও ‘বর্ডার’র গর্জন, টিজারে যুদ্ধক্ষেত্রে সানি দেওল
১৯৯৭ সালের বলিউডের এ কালজয়ী সিনেমার সিকুয়েল ঘোষণা হয়েছিল আগেই। আজ (১৬ ডিসেম্বর) প্রকাশ্যে এসছে বহুপ্রতীক্ষিত ‘বর্ডার ২’র প্রথম ঝলক। ২৭ বছর পর আবারও যুদ্ধক্ষেত্রে মেজর কুলদীপ সিং হয়ে গর্জে উঠলেন সানি দেওল। সেনাজওয়ানের পোশাকে, হাতে মেশিনগান-টিজারেই স্পষ্ট দেশপ্রেমের তীব্র আবেগ আর নস্টালজিয়ার ছোঁয়া।
মঙ্গলবার মুক্তি পাওয়া টিজারে হাইভোল্টেজ সংলাপে শিহরণ জাগালেন সানি। হুঙ্কার- “আরও একবার হিন্দুস্তানের জন্য লড়ব। আমাদের গর্জন যেন লাহোর অবধি শোনা যায়…”- এই সংলাপেই দর্শকের উত্তেজনা বাড়াতে যথেষ্ট।
‘বর্ডার ২’ পরিচালনা করছেন অনুরাগ সিং। সানি দেওলের সঙ্গে সেনার ভূমিকায় দেখা যাবে বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ, অহন শেঠিসহ একঝাঁক তারকাকে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য লড়াই করা জওয়ানদের সাহস, ত্যাগ আর আবেগের ঝলকই ধরা পড়েছে টিজারে। বলিউড সূত্রে জানা গেছে, ছবির কাহিনি আবর্তিত হবে ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে।
টিজারের সঙ্গেই জানানো হয়েছে মুক্তির দিনক্ষণ। ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগেই প্রেক্ষাগৃহে আসছে এই মেগাবাজেট যুদ্ধচিত্র। ছবিতে নবাগতা অভিনেত্রী মেধা রানাও থাকছেন বলে জানা গেছে।
২০২৪ সালে ভূষণ কুমার, জেপি দত্ত ও নিধি দত্ত যৌথভাবে ‘বর্ডার ২’র ঘোষণা দেন। এবারও ছবির অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে টানটান গল্প, ভরপুর অ্যাকশন আর আবেগ। শোনা যাচ্ছে, অরিজিৎ সিং ও সোনু নিগমের কণ্ঠে ফের শোনা যাবে আইকনিক গান ‘সন্দেশে আতে হ্যায়’।
‘বর্ডার’ মানেই ভারতীয় দর্শকের কাছে নস্টালজিয়া। টিজার দেখেই অনুরাগীদের উন্মাদনা স্পষ্ট- ২৭ বছর পর সেই আবেগকে নতুন করে পর্দায় ফিরিয়ে আনতেই প্রস্তুত ‘বর্ডার ২’।
এমএমএফ/এমএস