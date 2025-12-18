আইনি জটিলতার মধ্যেই নতুন রেস্তরাঁর ঘোষণা শিল্পার
একাধিক আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি। গত কয়েকদিন ধরেই তার নাম জড়িয়েছে নানা আইনি সমস্যায়। শুধু তাই নয়, তার মালিকানাধীন জনপ্রিয় রেস্তরাঁ ‘বাস্তিয়ান’র ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। মুম্বাইয়ের পাশাপাশি বেঙ্গালুরু শাখার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন এক রেস্তরাঁ খোলার ঘোষণা দিলেন অভিনেত্রী।
আইনি চাপ থাকলেও থেমে থাকার মানুষ নন শিল্পা শেঠি। মুম্বাইয়ের একটি অভিজাত এলাকায় নতুন রেস্তরাঁ চালু করার কথা জানিয়েছেন তিনি। যে এলাকায় এই রেস্তরাঁটি খোলা হচ্ছে, সেখানেই অবস্থিত তার জনপ্রিয় রেস্তরাঁ ‘বাস্তিয়ান’।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে নতুন রেস্তরাঁ প্রসঙ্গে শিল্পা বলেন, “অপেক্ষা সার্থক হবে। এই রেস্তরাঁ আমি আমার সংস্কৃতির শিকড়কে উৎসর্গ করছি। এখানকার খাবারে ঘরের স্বাদ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ব্যাস্টিয়ানের জনপ্রিয় কিছু খাবারও রাখা হবে।” ভিডিওটি শেয়ার করে তিনি লেখেন, “রেস্তরাঁর দরজা খোলার জন্য প্রস্তুত। রান্নাঘরও তৈরি।” শিল্পা জানান, ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে নতুন এই রেস্তরাঁর যাত্রা শুরু হবে এবং অনুরাগীদের সেখানে আমন্ত্রণ জানান।
উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগে ‘বাস্তিয়ান পাব’-এ বিল পরিশোধ নিয়ে প্রাক্তন ‘বিগ বস’ জয়ী সত্য নায়ডুর সঙ্গে বচসার ঘটনায় আলোচনায় আসে রেস্তরাঁটি। সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর সমালোচনার মুখে পড়ে কর্তৃপক্ষ। এরপর বেঙ্গালুরু শাখার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে নির্ধারিত সময়ের পর রেস্তরাঁ খোলা রাখার বিষয়ে।
কর্নাটক রাজ্য সরকারের নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাব ও রেস্তরাঁ বন্ধ রাখার নিয়ম রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সেই নিয়ম অমান্য করেছে ‘বাস্তিয়ান’। এ কারণে কর্নাটক পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে।
এছাড়াও শিল্পা শেট্টী ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে প্রায় ৬০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। এসব বিতর্ক ও মামলার মধ্যেও নতুন রেস্তরাঁর ঘোষণা ঘিরে ভক্ত ও নেটিজেনদের মধ্যে তৈরি হয়েছে কৌতূহল।
