ডেভিল হান্টে শিল্পী প্রলয় চাকী আটক

ডেভিল হান্টে শিল্পী প্রলয় চাকী আটক
কণ্ঠশিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রলয় চাকীকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ (১৬ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার সকালে শহরের পাথরতলা এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। পাবনা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রলয় চাকীর ছেলে সংগীতপরিচালক সানী চাকী জানান, সকাল আটটার দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল বাড়িতে এসে তার বাবার খোঁজ করে। কোনো মামলা বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাকে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। আটকের কারণ জানতে চাইলে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের কথা বলেননি তারা। পুলিশ জানিয়েছে ডেভিল হান্ট-২ অভিযানের অংশ হিসেবে তাকে আটক করা হয়েছে।
সানী জানান, প্রলয় চাকী শারীরীকভাবে গুরুত্বর অসুস্থ। তিনি ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও কর্ণিয়ার রোগে ভুগছেন। তাকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। সানী বলেন, তার বাবার নামে কোনো মামলাও নেই। সরকার পতনের পরও তিনি বাড়িতেই থাকছিলেন।
পাবনা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, সারাদেশে ডেভিল হান্ট-২ অপারেশনের অংশ হিসেবে প্রলয় চাকীকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
প্রলয় চাকী ৯০ দশকের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও সংগীতপরিচালক। প্রলয় চাকী ও মলয় চাকী দুই ভাই জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘যদি কিছু মনে না করেন’-এ গান করেছিলেন। এ ছাড়াও বিটিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলোতে গান গেয়ে সাড়া ফেলেছিলেন তারা।
এএইচআইএন/আরএমডি