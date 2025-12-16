‘ধুরন্ধর’দেখে অক্ষয় খান্নার প্রশংসায় আমিশা

‘ধুরন্ধর’দেখে অক্ষয় খান্নার প্রশংসায় আমিশা
অনেক বিতর্ক পেরিয়ে গত ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে ‘ধুরন্ধর’। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে নজরকাড়া ব্যবসা করছে সিনেমাটি। রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত ও আর মাধবন। তবে তারকাবহুল এ সিনেমাটি অভিনয় দিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় যিনি, তিনি ‘রহমান ডাকাত’ চরিত্রে অক্ষয় খান্না।
অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমাটির একটি বিশেষ গানে অক্ষয়ের নাচ ও ভঙ্গিমা দর্শকের মন জয় করেছে। সোশাল মিডিয়ায় প্রশংসার ঢেউ উঠতেই এবার তার হয়ে গলা ফাটালেন অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেল।
একসময় ‘হামরাজ’ সিনেমায় অক্ষয়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন আমিশা। নিজের সাবেক সহ-অভিনেতার প্রশংসায় এক্স-এ তিনি লেখেন, “আপনি যদি সোশাল মিডিয়ায় আলোচনায় থাকতে চান, অক্ষয় খান্নাকে নিয়ে লিখুন। যদি চান আপনার ছবি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করুক, তাহলেও অক্ষয় খান্নাকে নিন। আমার মনে হয়, অক্ষয় খান্না নিজেকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা এতদিন তাকে অবহেলা করেছেন, তাদের চোখ খুলে দিয়েছে তার কাজ। আমি তোমার জন্য গর্বিত, অক্ষয়। পিআর নয়, তোমার পারফরম্যান্সই সব কথা বলেছে।”
সিনেমার গল্পের পাশাপাশি ‘ধুরন্ধর’র মিউজিক নিয়েও চলছে তুমুল চর্চা। বিশেষ করে বালোচিস্তানে অক্ষয় খান্নার এন্ট্রি সিকোয়েন্সে ব্যবহৃত র্যাপ গান ‘FA9LA’ এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং। সব শ্রেণির দর্শক-সবাই মুগ্ধ এই র্যাপে।
আরও পড়ুন:
সৌদি আরবে কনসার্ট, হিজাব পরে চমকে দিলেন মার্কিন গায়িকা
মেসির সঙ্গে ছবি নিয়ে শুভশ্রীকে ট্রল, থানায় গেলেন রাজ
বিশ্বজুড়ে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে গানটি। মুক্তির কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রোতার সংখ্যা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। সেই সঙ্গে আলোচনায় অক্ষয়ের নাচ, উপস্থিতি আর অভিনয়-সব মিলিয়ে ‘ধুরন্ধর’ যেন আরও একবার প্রমাণ করে দিল, পর্দায় ফিরে এলে অক্ষয় খান্নার জবাব নেই।
এমএমএফ/এমএস