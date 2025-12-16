  2. বিনোদন

মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগ

থিম সং গাইলেন শামীম হাসান ও রুমানা ইসলাম

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০০ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
থিম সং গাইলেন শামীম হাসান ও রুমানা ইসলাম
থিম সং গাইলেন শামীম হাসান ও রুমানা ইসলাম

মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগ (এমজেসিএল)। এবার হবে টুর্নামেন্টটির তৃতীয় সিজন। এবারের জন্য তৈরি হয়েছে একটি থিম সং। এরইমধ্যে এটি প্রকাশও হয়েছে। ‘চলো মাঠে নামি’ শিরোনামের এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী শামীম হাসান ও রুমানা ইসলাম।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মালিবাগে হোসেফ টাওয়ারের দ্য বে আইকন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে গানটি উন্মুক্ত করা হয়। এ সময় টুর্নামেন্টের আয়োজকবৃন্দ, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন
বিজয় উৎসবের দ্বিতীয় দিনে কনসার্ট মাতাবেন যারা
পর্তুগালে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে গাইবেন রাহুল আনন্দ

থিম সংটির কথা লিখেছেন সাংবাদিক লিমন আহমেদ। সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শামীম হাসান নিজেই।

গানটির ভিডিও সম্পাদনায় ছিলেন এ আর জনি ও তানভির ইফাজ, গ্রাফিক্স ডিজাইন করেছেন সোহেল আহমেদ এবং ভিডিও পরিচালনা করেছেন মাসুম জয়। ডিজিটাল রিপোর্টার্স ফোরাম (ডিআরএফ)-এর প্রযোজনায় থিম সংটি নির্মিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, টুর্নামেন্টের প্রচারণার অংশ হিসেবেই এই থিম সং প্রকাশ করা হয়েছে। গত দুই মৌসুমের সফল আয়োজনের ধারাবাহিকতায় এবারও মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ক্রিকেট লিগটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের আসরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত প্রায় শতাধিক মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক খেলোয়াড় হিসেবে অংশ নিচ্ছেন।

আগামী ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে এমজেসিএলের সিজন ৩-এর সব ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২০ ডিসেম্বর, দুপুর ২টায়।

এবারের টুর্নামেন্টে মোট আটটি দল অংশ নিচ্ছে। দলগুলো হলো মেঘনা ভিক্টোরিয়ান, পদ্মা ফাইটার্স, এএস ওরিয়রস, কন্টেন্ট কিংস, ডিজিটাল ডাইনামাস, ভিক্টোরি ফাইটার্স, রয়েল ভিক্টোরিয়ানস এবং বিআরপিএস রাইজিং স্টার। সংবাদ সম্মেলনে আট দলের অধিনায়কদের পরিচয় তুলে ধরা হয় এবং একযোগে উন্মোচন করা হয় দলগুলোর জার্সি ও টুর্নামেন্টের ট্রফি।

আয়োজকদের ভাষ্য, মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য, খেলাধুলার চর্চা এবং পেশাগত সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতেই এই ক্রিকেট লিগের আয়োজন। থিম সং ‘চলো মাঠে নামি’ সেই বন্ধন ও উৎসবের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেন তারা।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।