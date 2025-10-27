পুরোনো সংসারে নতুন মাহির জন্মদিন
চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির আজ জন্মদিন। ঢালিউডের আলোচিত ও জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী ১২ বছরের অভিনয়জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দেশের শীর্ষ তারকাদের একজন হিসেবে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে তিনি ঢালিউডের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী হিসেবেও বিবেচিত।
১৯৯৩ সালের ২৭ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন মাহি। তার আসল নাম শারমিন আক্তার নিপা। পড়াশোনা করেছেন উত্তরা হাইস্কুল, ঢাকা সিটি কলেজ এবং শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি ছিল প্রবল টান। সেই টানই তাকে এনে দেয় আজকের মাহিয়া মাহি পরিচয়।
২০১২ সালে জাজ মাল্টিমিডিয়ার ব্যানারে মুক্তি পাওয়া ‘ভালোবাসার রঙ’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। চিত্রনায়ক বাপ্পী চৌধুরীর সঙ্গে জুটিবদ্ধ হয়ে এই সিনেমায় অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মাহি।
এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে ‘পোড়ামন’, ‘ভালোবাসা আজকাল’, ‘অগ্নি’, ‘দেশা: দ্য লিডার’, ‘অগ্নি ২’, ‘রোমিও বনাম জুলিয়েট’, ‘কৃষ্ণপক্ষ’সহ একের পর এক ব্যবসাসফল ও প্রশংসিত সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি।
বিশেষ করে ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ঢাকা অ্যাটাক’ ছিল তার ক্যারিয়ারের মোড় ঘোরানো সিনেমা। দীপঙ্কর দীপনের পরিচালনায় নির্মিত এই সিনেমাটি শুধু বক্স অফিসে নয়, দর্শকদের মনেও জায়গা করে নেয়।
অভিনয়ে সফল এই নায়িকা ব্যক্তিজীবনেও ছিলেন আলোচনায়। সিলেটের ব্যবসায়ী পারভেজ মাহমুদ অপুর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর গাজীপুরের রাকিব সরকারকে বিয়ে করেন মাহি। এরপর সেই সংসারে আসে ভাঙন। মাহিয়া মাহি দেড় বছর আগে বলেছিলেন, রাজনীতিবিদ স্বামী রাকিব সরকারের সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। গণমাধ্যমে দেওয়া সেই ঘোষণার পর স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি মাহিকে। তবে এখন আবারও তাদের স্বামী রাকিবকে বিয়ে করেছেন এমন একটি পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছেন মাহি।
কয়েক মাস ধরে মাহি যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন, আর স্বামী রাকিব কোথায় আছেন, তা কেউ জানেন না। কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই নিজের ফেসবুক প্রোফাইল ও পেজে স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে দুটি স্থিরচিত্র পোস্ট করেন মাহি! ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে সেই ছবির ক্যাপশনে মাহি লিখেন, ‘মাশাআল্লাহ’। এরপর থেকেই মাহি রাকিবের এক হওয়া নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে গুঞ্জন চলছিলো।
পরে ১৮ অক্টোবর নিজের ফেসবুক বায়োতে যুক্ত করেন, তিনি বিয়ে করেছেন রাকিব সরকারকে!
সম্প্রতি নায়িকা এ বিষয়ে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, রাকিবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ হয়নি তার। আবারও নিজেদের ভুল শোধরে এক হয়েছেন তারা। নতুন জীবনে প্রবেশের পর এটাই তার প্রথম জন্মদিন। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে দিনটি তার আনন্দেই কাটছে বলে জানান তিনি।
মৌসুমী, শাবনূর, পূর্ণিমাদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে মাহি আজ ঢালিউডে এক উজ্জ্বল নাম। অভিনয়ে নিয়মিত থাকা এই তারকার হাতে বর্তমানে রয়েছে ‘গ্যাংস্টার’, ‘আনন্দ অশ্রু’সহ বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের সিনেমা। এদিকে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ‘অন্তর্যামী’ দিয়ে প্রায় এক দশক পর জাজ মাল্টিমিডিয়ার সিনেমায় কাজ করতে যাচ্ছেন। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি মাহিকে নিয়ে এই সিনেমার ঘোষণা দিয়েছে।
এলআইএ/জিকেএস