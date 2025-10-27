ভেঙে গেলো মাহির ১৫ বছরের সংসার
জনপ্রিয় তারকা দম্পতি জয় ভানুশালী ও মাহি ভিজ। তাদের দীর্ঘ দেড় দশকের সংসার ভাঙনের পথে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কয়েক মাস আগে মাহি আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন।
সূত্র জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই আলাদা থাকছেন জয় ও মাহি। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রথম তাদের দাম্পত্য জীবনে ভাঙনের গুঞ্জন ছড়ায়। সে সময় বিষয়টি নিয়ে মুখ না খুললেও নিশ্চিত হওয়া গেছে, জুলাই-আগস্ট নাগাদ তাদের সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক ইতি ঘটে।
একসময় টেলিভিশন জগতে এই জুটি ছিলেন দর্শকদের প্রিয় মুখ। একসঙ্গে তারা অসংখ্য ভ্লগ তৈরি করতেন যা ভাইরাল হতো সামাজিক মাধ্যমে। কিন্তু গত এক বছরে তাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি কোনো ভিডিও বা ছবিতে।
২০২৪ সালের জুলাই মাসে সর্বশেষ পারিবারিক ছবি পোস্ট করেছিলেন তারা। এরপর গেল আহস্টে মেয়ে তারার জন্মদিনেও একসঙ্গে ছিলেন না।
২০১০ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন জয়-মাহি। তাদের সংসারে তিন সন্তান রয়েছে। এর মধ্যে দুজন দত্তক। তবে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে এখনো সরাসরি কিছু বলেননি জয় বা মাহি কেউই।
দাম্পত্যে ভাঙনের গুঞ্জন ছড়ালেও, তারা দুজনই এখনও নীরব। ভক্তরা আশা করছেন, বহু বছরের এই ভালোবাসার বন্ধন যেন শেষ পর্যন্ত টিকে যায়।
