হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থতার আক্ষেপ শাওনের

হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থতার আক্ষেপ শাওনের
বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তিতুল্য লেখক হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে এসে স্বামীর অপূর্ণ স্বপ্ন নিয়ে আবারও আক্ষেপ করলেন মেহের আফরোজ শাওন। জানালেন, চেষ্টা করেও হুমায়ূনের স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারেননি তিনি।
জন্মদিনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শাওন বলেন, “আমি প্রথমেই হুমায়ূন আহমেদের সব পাঠক ও ভক্তের কাছে ক্ষমা চাইছি। উনার অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা ছিল। কিন্তু একা একজন মানুষ হিসেবে সবটা সম্ভব হয়নি। আমার কাঁধে সন্তান, পরিবার, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-সব মিলিয়ে সীমাবদ্ধতা ছিল।”
তিনি আরও বলেন, “হুমায়ূন আহমেদের জাদুঘর তৈরি করতে চেয়েছিলাম, তার আরও কিছু স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটা শুধু টাকার ব্যাপার নয়-অনেক নিয়মকানুন ও নীতিনির্ধারকদের সহায়তা লাগে। আমি সেই সহায়তা পাইনি। দেশের বুদ্ধিজীবীরা পাশে থাকলে হয়তো অনেক আগেই হয়ে যেত। তাই দুঃখের সঙ্গে বলছি, হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমি ব্যর্থ।”
হুমায়ূন আহমেদের অন্যতম স্বপ্ন ছিল একটি ক্যানসার হাসপাতাল গড়া। জীবদ্দশায় তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি তিনি। এ প্রসঙ্গে শাওন বলেন, “আমার একার পক্ষে সেই হাসপাতাল তৈরি করা সম্ভব না। সরকার উদ্যোগ নিলে হুমায়ূন আহমেদের সম্পদ দিতে আমাদের পরিবার পিছপা হবে না।”
