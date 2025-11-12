  2. বিনোদন

জানা গেল কেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন গোবিন্দ, ফিরলেন বাড়ি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
জানা গেল কেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন গোবিন্দ, ফিরলেন বাড়ি
চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন গোবিন্দ

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা গোবিন্দ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন নিজের বাড়িতে। দ্রুত তাকে মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর আজ বুধবার তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন গোবিন্দ। তিনি জানান, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণেই এই অবস্থা হয়েছিল। হাস্যোজ্জ্বল গোবিন্দ বলেন, ‌‘ভালো আছি। একটু বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছিলাম। তাই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নিয়মিত যোগ আর প্রাণায়ামই সবচেয়ে ভালো। ভারী ব্যায়াম মাঝে মাঝে শরীরের ওপর চাপ ফেলে দেয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি চেষ্টা করছি নিজেকে আরও উন্নত করতে। তবে আমার মনে হয় যোগ আর প্রাণায়ামই সবচেয়ে কার্যকর।’

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত প্রায় ১টার দিকে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান অভিনেতা। এরপর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে নানা শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তবে সব রিপোর্ট স্বাভাবিক আসে।

৬১ বছর বয়সী গোবিন্দের আইনজীবী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ললিত বিন্দাল জানান, গত এক মাস ধরে গোবিন্দ টানা কাজ করছিলেন। খুব কম বিশ্রাম পেয়েছেন। অতিরিক্ত ক্লান্তিই তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মূল কারণ। চিকিৎসকেরা এখন তাকে বিশ্রাম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এটি গোবিন্দর প্রথম অসুস্থতা নয়। গত বছর নিজের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুর্ঘটনাবশত বন্দুকের গুলিতে হাঁটুতে আঘাত পান তিনি। সে সময় তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল এবং অস্ত্রোপচারও করতে হয়।

