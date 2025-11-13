  2. বিনোদন

ঝড় তুলেছে রামচরণের নাচ, নজর কাড়লেন জাহ্নবীও

প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
দক্ষিণী সুপারস্টার রামচরণ মানেই দর্শকদের জন্য এক উৎসব। তার প্রতিটি সিনেমা মুক্তির আগেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। নতুন সিনেমা ‘পেড্ডি’র প্রথম গান ‘চিকরি চিকরি’ মুক্তি পেয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে।

গানটি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন্ডিংয়ে উঠে এসেছে ইউটিউবের শীর্ষে। ভক্তদের উচ্ছ্বাসে ভরে গেছে ফেসবুক, টিকটকসহ সব প্ল্যাটফর্ম। মুক্তির ৬ দিনে গানটি ১৬ মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে।

‘চিকরি চিকরি’ মূলত এক প্রাণবন্ত নাচের গান। যেখানে রামচরণকে দেখা গেছে অচেনা রূপে। তার উচ্ছ্বাস, শক্তি আর পাগলামি মেশানো দুর্দান্ত নৃত্যে মেতেছে নেটদুনিয়া। ভিডিওতে রঙিন সেট, নাচে ভরপুর কোরিওগ্রাফি এবং রামচরণের চারপাশে নাচতে থাকা ডান্সারদের সমন্বয় যেন চোখ ফেরানোর উপায় রাখে না। তার প্রতিটি স্টেপে ঝলক দিয়েছে দক্ষিণী সিনেমার নাচের ঐতিহ্য ও আধুনিক রিদমের মিশেল। দক্ষিণী লুকে নজর কেড়েছেন সিনেমার নায়িকা জাহ্নবী কাপুরও।

গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন বিশ্বখ্যাত এ আর রহমান। তার অনন্য সংগীত বিন্যাসে মিশেছে আধুনিক ইলেকট্রনিক বিট, দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের সুর ও এক ঝলক লোকসংগীতের ছোঁয়া। গেয়েছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মুহিত চৌহান। তার কণ্ঠে গানটি পেয়েছে প্রাণ। এই গানে রামচরণের নাচের পাশাপাশি এ আর রহমান ও মুহিত চৌহানের উপস্থিতি আলাদা করে আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

তবে প্রশংসিত হচ্ছেন জনি মাস্টারও। তিনিই গানটির কোরিওগ্রাফার।

গানটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গেছে ‘চিকরি চিকরি চ্যালেঞ্জ’-এ। টিকটক, ইনস্টাগ্রাম রিলস কিংবা ফেসবুক শর্ট ভিডিও- সব জায়গায়ই এখন রামচরণের নাচ অনুকরণ করে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ভিডিও। মুহুর্তেই সেগুলো ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। ভক্তরা বলছেন, ‌‘এ যেন একেবারে মাস লেভেলের এনার্জি!’

‘পেড্ডি’ ছবির পরিচালক বুচি বাবু সানা ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, এই গানটি সিনেমার অন্যতম হাইলাইট সিকোয়েন্স হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। রামচরণের নাচের দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে হায়দরাবাদের একটি বিশাল সেটে।

এলআইএ/এমএস

