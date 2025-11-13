মিস ইউনিভার্স ২০২৫
যেভাবে ভোট দেওয়া যাবে বাংলাদেশের সুন্দরী মিথিলাকে
মিস ইউনিভার্সের আনুষ্ঠানিক ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে। আর বাকি আছে ৮দিন। এর আগে চলছে ভোটদান। বিশ্বের ১৩০ প্রতিযোদের মধ্যে কার মাথায় মুকুট উঠছে, সেটি দেখা যাবে সেদিনই। এবারের আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। এরইমধ্যে মডেলিং ও অভিনয় দিয়ে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি।
এবার আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে দেশের পতাকা তুলে ধরতে গেছেন মিথিলা। সেই স্বপ্ন জয়ের পথে অনেকটা এগিয়েও আছেন তিনি। বেশ কয়েকটি বিভাগের মধ্যে পিপলস চয়েজে ভোটের লড়াইয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন তিনি। তার ভোট সংখ্যা ২ লাখ ৮১ হাজারেরও বেশি।
আশা করা যাচ্ছে, আজকালের মধ্যেই তিনি ভোট পেয়ে ফিলিপাইনের সুন্দরী আহতিসা মানালোকে ছাড়িয়ে এক নম্বরে পৌঁছাবেন।
এছাড়া ‘বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম’ (প্রথম), ‘মিস কনজেনিয়ালিটি’ (দ্বিতীয়), ‘বেস্ট ইভিনিং গাউন’ (দ্বিতীয়) ও ‘বেস্ট স্কিন’ (তৃতীয়) বিভাগেও এগিয়ে আছেন মিথিলা।
পিপলস চয়েজ বিভাগে ভোটের আয়োজন নিয়ে সরব রয়েছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে জয়ী হতে হলে তাকে আরও প্রায় ২৯ হাজার ভোট পেতে হবে। তাই তিনি ভোট চাইছেন দেশবাসীর কাছে। জানিয়েছেন তাকে ভোট দেয়ার পদ্ধতিও।
মিথিলা জানান, অ্যাপ স্টোর বা গুগল প্লে স্টোর থেকে মুঠোফোনে ‘মিস ইউনিভার্স’র অফিসিয়াল অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে হবে। অ্যাপ ইনস্টল করে অ্যাকাউন্ট খুলুন বা লগইন করুন। এক্ষেত্রে ইমেল/সোশ্যাল লগইন অপশন থাকতে পারে। অ্যাপে প্রবেশ করে Vote বাটনে ক্লিক করুন। People’s Choice সেকশনে সিলেক্ট করে Tangia Zaman Methila -কে নির্বাচন করুন। এই সেকশনে ফ্রি ভোট পাওয়ার অপশন আছে সেগুলো ক্লেইম করে ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশকে ভোট দিন।
একাধিক ফ্রি ভোট পেতে একটি বিজ্ঞাপনের ভিডিও দেখুন এবং বিনামূল্যে ভোট সংগ্রহ করুন। এরপর বাংলাদেশকে ভোট দিন।
এর আগে ‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২ নভেম্বর থাইল্যান্ডে পৌঁছান ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ মুকুটজয়ী মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া জামান মিথিলা।
