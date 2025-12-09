ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে কিনতে উত্তপ্ত হলিউড, লড়াইয়ে নেটফ্লিক্স ও প্যারামাউন্ট

ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে কিনতে উত্তপ্ত হলিউড, লড়াইয়ে নেটফ্লিক্স ও প্যারামাউন্ট
হলিউডে মালিকানা বদলের উত্তপ্ত লড়াই আরও জটিল রূপ নিয়েছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি কেনার জন্য প্যারামাউন্ট একটি নগদ প্রস্তাব ঘোষণা করেছে। প্রতিটি শেয়ারের জন্য তারা মূল্য প্রস্তাব করেছে ৩০ ডলার সমপরিমাণ টাকা। এটি নেটফ্লিক্সের দেয়া প্রস্তাবের চেয়েও বেশি।
এই প্রস্তাব নেটফ্লিক্সের সঙ্গে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ইতোমধ্যেই ঘোষিত চুক্তির প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।
প্যারামাউন্টের এই নতুন প্রস্তাবের ফলে তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে। একদিকে আছে প্যারামাউন্ট, যার মালিক ল্যারি এলিসন মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন বিনোদনমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স।
গত সপ্তাহে নেটফ্লিক্স ঘোষণা দেয় যে তারা ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিও কেনার জন্য সমঝোতায় পৌঁছেছে। এই ঘোষণা পুরো হলিউডকে নাড়িয়ে দেয়। চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিক নির্মাণে নিয়োজিত অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, এত বড় স্টুডিও একই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে গেলে শিল্পের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
রোববার এ বিষয়ে বক্তব্য দেন ডোনাল্ড ট্রাম্পও। তিনি বলেন, নেটফ্লিক্স যদি ওয়ার্নার ব্রাদার্স কিনে ফেলে তবে চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিক বাজারে তাদের আধিপত্য ‘বড় ধরনের সমস্যা’ তৈরি করতে পারে।
অন্যদিকে প্যারামাউন্টের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ডেভিড এলিসন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা যা শুরু করেছিলাম সেটা শেষ করতে চলেছি।’
তিনি জানান, বিডিং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটি ওয়ার্নার ব্রাদার্স কেনার জন্য প্যারামাউন্টের ষষ্ঠ প্রস্তাব।
হলিউডের ঐতিহ্যবাহী এই স্টুডিও কার হাতে যাবে এখন সেটিই বড় প্রশ্ন।
এলআইএ