মুসলিম মহাবীর খালিদকে নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন গেম অব থ্রোনসের পরিচালক

মুসলিম মহাবীর খালিদকে নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন গেম অব থ্রোনসের পরিচালক
ইসলামের ইতিহাসের কিংবদন্তি সেনাপতি, অপরাজেয় বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ। মুসলিমদের বিজয়ে বহু যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে। সাহস, সততা, ন্যায়পরাণতার অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি। তার জীবনী এবার আসছে চলচ্চিত্রের পর্দায়।
বিশাল আয়োজনের সিনেমাটি তৈরি করবে সৌদি আরব। ‘আনব্রোকেন সোর্ড’ নামে এই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করছেন আলেক সাখারভ। তিনি গেম অব থ্রোনস, রোম, ডেক্সটার, মার্কো পোলো ও ওজার্ক-এর মতো বিশ্বখ্যাত সিরিজের বহু পর্ব পরিচালনা করেছেন। তার ক্যারিয়ারে এটি হতে যাচ্ছে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।
রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় সিনেমাটির। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধকে ঘিরে এর গল্প গড়ে উঠবে। সেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে। এর ফলে সিরিয়ার মাটিতে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন।
সৌদি আরবের নয়ানির্মিত ‘প্লেমেকার স্টুডিওতে’ ২০২৬ সালের শুরুতে শুরু হবে ‘আনব্রোকেন সোর্ড’ ছবির শুটিং। এটি মুক্তি পাবে ২০২৭ সালে। ইতোমধ্যেই চলছে জোর প্রস্তুতি। ঐতিহাসিক সেট নির্মাণ, যুদ্ধের প্রপস, পোশাক, অস্ত্র তৈরি নিয়ে ব্যস্ত টিম।
চলছে সিনেমাটির নির্মাণ প্রস্তুতি
সৌদির জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি এবং রিয়াদ সিজনের তত্ত্বাবধানে সিনেমাটি প্রযোজনা করছে সিলা কোম্পানি। নির্মাণ হবে ইংরেজি ভাষায়। অভিনয় করবেন আরব বিশ্বের পাশাপাশি হলিউডের শিল্পীরাও।
জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তুর্কি আল-শেখ সম্প্রতি শুটিং সেটের ডিজাইন পরিদর্শন করেন এবং কলাকুশলীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি জানান, দেড় বছর আগে পরিচালক আলেক সাখারভকে প্রথম প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি বিষয়টি তেমন বুঝতে পারেননি। পরে তাকে খালিদ বিন ওয়ালিদের ওপর লেখা বই ও ভিডিও দেখানো হলে আগ্রহী হন তিনি। এরপর থেকেই পরিচালক সৌদিতে অবস্থান করছেন এবং ছয় মাস ধরে প্রস্তুতিমূলক কাজে যুক্ত।
সিনেমাটির চিত্রনাট্য তৈরিতে যুক্ত হয়েছেন হলিউডের অভিজ্ঞ লেখকেরা। কোনো ধরনের আপস ছাড়াই নির্ভুল ঐতিহাসিক উপস্থাপনার জন্য এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে প্রস্তুতি।
এলআইএ