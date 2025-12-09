আতিফের কনসার্টে দর্শকের জন্য ফ্রি শাটল সার্ভিস
ঢাকায় পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের কনসার্টের ভেন্যু নিয়ে দেখা দিয়েছিল নানা জটিলতা। অবশেষে সেসব জটিলতার অবসান। নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হবে ‘আতিফ আসলাম অ্যাট মেইন স্টেজ শো’ শীর্ষক কনসার্ট।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ ইনক জানিয়েছে, আগামী ১৩ ডিসেম্বরই তাদের কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। ভেন্যু নির্ধারিত হয়েছে পূর্বাচল নতুন শহরের চাইনিজ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার।
আয়োজক প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র মেহরীন মৌরী রিসালাত জানান, কনসার্ট ঘিরে সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পাশাপাশি দর্শকদের জন্যও একটি সুখবর দিয়েছেন তিনি।
মেহরীন মৌরী রিসালাত জানান, কনসার্ট আয়োজনের ব্যয় বেশি হলেও দর্শকের সুবিধার্থে টিকিট মূল্য ৪০ শতাংশ কমিয়েছেন আয়োজকরা। শুধু তাই নয়, দর্শকদের যাতায়াত সহজ করতে থাকছে বিআরটিসির ফ্রি শাটল সার্ভিস। দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নির্ধারিত পয়েন্ট (কুড়িল বিশ্বরোড) থেকে ভেন্যু (পূর্বাচল) বাস চলবে। তারপর কনসার্ট শেষে রাত ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ফেরার ব্যবস্থাও থাকছে।
এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কনসার্টের পুরো ভেন্যু থাকবে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা। এই কনসার্টে আতিফ আসলামের সঙ্গে মঞ্চ মাতাবেন দেশীয় ব্যান্ড নেমেসিস, আজম খান ফিডারস এবং আরও কয়েকজন ফোকশিল্পী।
প্রসঙ্গত, কনসার্টে সহ-আয়োজক হিসেবে রয়েছে মানবিক উদ্যোগভিত্তিক সংগঠন ‘স্পিরিট অব জুলাই’। কনসার্টের মোট মুনাফার ৪০ শতাংশ অর্থ জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে প্রদানের সিদ্ধান্তও নিয়েছে আয়োজকরা।
