শেষ পর্যন্ত ঢাকায় আসছেন আতিফ আসলাম, কবে-কোথায়

প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিদেশি শিল্পীদের অংশগ্রহণে দেশে কনসার্ট আয়োজনের অনুমতি পেতে নানান জটিলতা তৈরি হচ্ছে ইদানীং। কদিন আগেও বাংলাদেশে পৌঁছেও গানের মঞ্চে উঠতে পারেননি পাকিস্তানি ব্যান্ড কাভিশ, স্রেফ শেষ পর্যন্ত ভেন্যুর অনুমতি না পাওয়ায়। সদ্য উপমহাদেশের আরেক তারকা পাকিস্তানের আতিফ আসলামের ক্ষেত্রেও সে ঘটনার উপক্রম হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত খবর হচ্ছে, আতিফ আসছেন।

আতিফ আসলামের অংশগ্রহণে দুটি ভিন্ন কনসার্টের ঘোষণা দিয়েছিল দুটি আয়োজক প্রতিষ্ঠান। তা নিয়ে শুরু হয় নানান জটিলতা। এ অবস্থায় আতিফের ঢাকায় আসা এবং কনসার্টে অংশ নেওয়া অনিশ্চিত হয়ে যায়। তবে শেষপর্যন্ত ইতিবাচক খবর জানিয়েছে দুই আয়োজক ‘স্পিরিটস অব জুলাই’ ও ‘মেইন স্টেইজ’। যৌথভাবে তারা আয়োজন করছে ‘মেইন স্টেইজ শো-২০২৫’, যেখানে গাইবেন আতিফ আসলাম। আসছে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ঢাকার পূর্বাচল নিউ প্রজেক্ট টাউনের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে হবে এ কনসার্ট।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজকেরা জানিয়েছেন, বাস্তবতা ও কতিপয় জটিলতার কারণে এককভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে না পারলেও যৌথভাবে সেটি আয়োজন করতে যাচ্ছে। ঢাকার তরুণদের কাছে বছরের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান এটি। ‘স্পিরিটস অব জুলাই’-এর প্রচার সম্পাদক সাদেকুর রহমান সানি বলেন, ‘শুরুর দিকে এককভাবে পরিকল্পনা থাকলেও অবশেষে আমরা এই কনসার্টটি যৌথভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সবরকম অনুমতি নেওয়া হয়েছে। অবশেষে কনসার্ট হচ্ছে।’

‘স্পিরিটস অব জুলাই’ জানিয়েছে, কনসার্ট থেকে পাওয়া মোট লভ্যাংশের ৪০ শতাংশ অর্থ এবারও ‘জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’-এ দান করা হবে। এই অর্থ সংস্থাটির চলমান শহীদ ও আহত এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্থায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে। এ বিষয়ে গত ২ নভেম্বর জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে স্পিরিটস অব জুলাইয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই কনসার্টে প্রধান আকর্ষণ আতিফ আসলাম। এতে আরও পারফর্ম করবেন ফুয়াদ, নেমেসিসসহ দেশীয় বেশ কয়েকজন শিল্পী ও ব্যান্ড।

