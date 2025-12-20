বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে বাংলাদেশেও এলো নতুন ‘অ্যাভাটার’
বিশ্ব সিনেমাপ্রেমীদের সঙ্গে একযোগে এবার বাংলাদেশের দর্শকরাও উপভোগ করতে পারছেন জেমস ক্যামেরনের বহুল প্রতীক্ষিত কল্পবিজ্ঞানধর্মী সিনেমা সিরিজ ‘অ্যাভাটার’-এর তৃতীয় কিস্তি। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিশ্বব্যাপী মুক্তির দিনেই রাজধানীর স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছে ‘অ্যাভাটার : ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’-এর।
২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম ‘অ্যাভাটার’ সিনেমা বিশ্বজুড়ে যে আলোড়ন তুলেছিল তা আজও চলচ্চিত্র ইতিহাসে স্মরণীয়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া দ্বিতীয় কিস্তি ‘দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’ বিশ্ব বক্স অফিসে প্রায় ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার আয় করে নতুন রেকর্ড গড়ে। তৃতীয় কিস্তি নিয়েও তাই দর্শকদের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী।
নতুন সিনেমায় আবারও গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে সুলি পরিবার। তবে এবার তাদের সামনে অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর সংকট। পানির জগত পেরিয়ে গল্পে যুক্ত হয়েছে রহস্যময় ও আগ্রাসী ‘আগুন উপজাতি’, যা কাহিনীতে এনেছে নতুন মাত্রা ও উত্তেজনা। ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনায় জেমস ক্যামেরনের সিগনেচার জাদু বরাবরের মতোই দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।
সমালোচকদের মতে, এই সিনেমা বড় পর্দায় দেখার অভিজ্ঞতা আলাদা এক অনুভূতি তৈরি করে। প্রযুক্তি, রঙ, আলো ও আবহ মিলিয়ে এটি এক পূর্ণাঙ্গ সিনেমাটিক যাত্রা হবে।
সিনেমার সংগীতেও রয়েছে বিশেষ চমক। সুরকার সাইমন ফ্র্যাংলেন প্রায় সাত বছর ধরে তৈরি করেছেন এক হাজার ৯০৭ পাতার বিশাল অর্কেস্ট্রা স্কোর, যেখানে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
এদিকে জেমস ক্যামেরন নিজেই জানিয়েছেন, বক্স অফিসে এই কিস্তির সাফল্যই নির্ধারণ করবে ‘অ্যাভাটার’ সিরিজের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ। তবে মুক্তির প্রথম দিন থেকেই দর্শকদের সাড়া ইঙ্গিত দিচ্ছে প্যান্ডোরার জগতে এই আগুন-ছাইয়ের অধ্যায়ও ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত।
