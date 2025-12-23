ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর চুয়াডাঙ্গার ‘ইত্যাদি’, থাকছে যেসব আয়োজন

ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর চুয়াডাঙ্গার ‘ইত্যাদি’, থাকছে যেসব আয়োজন
নব্বই দশক থেকেই স্টুডিওর চার দেয়ালের বাইরে গিয়ে দেশের শিকড়ের সন্ধানে পর্ব ধারণ করে আসছে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’। ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, পুরাকীর্তি, পর্যটনকেন্দ্র ও জনজীবনের নানাদিক দর্শকের সামনে তুলে ধরাই এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের ‘ইত্যাদি’ ধারণ করা হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ চুয়াডাঙ্গায়।
অনুষ্ঠানের মঞ্চ নির্মাণ করা হয় ব্রিটিশ আমলে তৈরি শতাধিক বছরের পুরোনো, হাজারদুয়ারি নামে খ্যাত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাটুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। ধারণ উপলক্ষে পুরো চুয়াডাঙ্গাজুড়েই ছিল উৎসবের আমেজ। অনুষ্ঠানস্থল ঘিরে বসে জমজমাট মেলা, বিভিন্ন পণ্যের পসরা নিয়ে হাজির হন দোকানিরা। দুপুরের পর থেকেই দর্শকদের ঢল নামে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা বিশেষ আমন্ত্রণপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় অনুষ্ঠানস্থল। দামুড়হুদা উপজেলায় ধারণ হলেও চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন উপজেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলা থেকে দর্শকরা এসে শীত উপেক্ষা করে দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করেন প্রিয় অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’।
এবারের পর্বে থাকছে দুটি গান। একটি পরিবেশন করেছেন চুয়াডাঙ্গার সন্তান লোকসংগীতশিল্পী বিউটি এবং ইত্যাদির আবিষ্কার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী পান্থ কানাই। গানটির কথা লিখেছেন খ্যাতিমান গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, সংগৃহীত সুরে সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই চুয়াডাঙ্গার কৃষ্টিকথা ও ইতিহাসগাঁথা নিয়ে থাকছে একটি পরিচিতিমূলক গান ও নৃত্য। শাহ আলম সনির কথায় গানটির সুর করেছেন হানিফ সংকেত, সংগীতায়োজন মেহেদী। স্থানীয় নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেছেন। কোরিওগ্রাফি করেছেন এস কে জাহিদ, কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা।
দর্শকপর্বের নিয়ম অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে চারজনকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত দর্শকদের নিয়ে চিঠি ও রেললাইন বিষয়ক বহুশ্রুত হৃদয়ছোঁয়া কয়েকটি জনপ্রিয় গান দিয়ে সাজানো হয়েছে উপভোগ্য এই পর্ব।
শিকড়সন্ধানী ‘ইত্যাদি’ বরাবরের মতো এবারও তুলে ধরেছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ও অজানা-অচেনা তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন। এবারের পর্বে রয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান-স্থাপনা নিয়ে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন। ‘বন্য প্রাণী ও পাখির গ্রাম’ হিসেবে পরিচিত বেলগাছি গ্রামের পাখিপ্রেমী তরুণ বখতিয়ার হামিদ ও তার কাজ নিয়ে রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন। পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বা ছাগলকে কেন্দ্র করে চুয়াডাঙ্গার গ্রামীণ অর্থনীতিতে নীরব বিপ্লবের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। ফল-ফসলের জেলা চুয়াডাঙ্গায় তরুণদের হাত ধরে নতুন দিনের কৃষির সূচনা নিয়েও রয়েছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।
এছাড়াও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত কাশিপুর জমিদারবাড়ি ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিধন্য আটচালা ঘর নিয়ে থাকছে ব্যতিক্রমী প্রতিবেদন। হাজার হাজার খেজুর গাছ ও গাছিদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে নির্মিত হয়েছে একটি মানবিক প্রতিবেদন। বিদেশি প্রতিবেদনে দেখানো হবে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড বুলেভার্ডে অবস্থিত ডলবি থিয়েটারের সামনে ‘ওয়াক অব ফেম’।
নিয়মিত চিঠিপত্র পর্বে উঠে এসেছে চুয়াডাঙ্গার এক ব্যতিক্রমী ছড়াকারের গল্প। পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক অসংগতি নিয়ে থাকছে তীক্ষ্ণ ও তির্যক নাট্যাংশ, যেখানে অভিনয় করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীরা।
সব সময়ের মতো এবারের ‘ইত্যাদি’ও রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। গণমানুষের প্রিয় এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর, বাংলাদেশ টেলিভিশনে। অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
