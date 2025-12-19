২০২৬ সালে বলিউডে বিশাল বাজেটের যেসব সিনেমা আসছে
২০২৬ সালটি বলিউড সিনেমার জন্য বিশেষ হতে যাচ্ছে। পর্দায় আসতে যাচ্ছে একাধিক বিশাল বাজেটের সিনেমা। যেখানে রণবীর কাপুর, সানি দেওল, শাহরুখ খান ও সালমান খানের নতুন সিনেমা দর্শকদের মাতাতে প্রস্তুত। তবে এক প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে- এত কোটি কোটি টাকার খরচ এ সিনেমাগুলো বক্স অফিস আয় দিয়ে পোষাতে করতে পারবে কি না।
সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’ আসছে ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত টিজারে দেখা গেছে বরুণ ধাওয়ান, আহান পান্ডে ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সিনেমাটি প্রায় ১৫০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত, যা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে আয়ের ক্ষেত্রে।
ভিকি কৌশল, আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর অভিনীত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ১৪ অগস্ট মুক্তি পাবে। সঞ্জয় লীলা বানশালির পরিচালনায় ত্রিকোণ প্রেমের গল্পের এই সিনেমার বাজেট প্রায় ২০০ কোটি রুপি।
শাহরুখ খানকে দেখা যাবে অ্যাকশন ঘরানার ‘কিং’ ছবিতে, যেখানে তার মেয়ে সুহানা খানও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই সিনেমার বাজেট ৩০০ কোটি রুপি বেশি। নতুন বছরের দীপাবলিতে সিনেমা মুক্তি পাবে।
রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবীর ‘রামায়ণ’ সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বলিউড ছবি হিসেবে বিবেচিত। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী উভয় অংশের জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় ১৬০০ কোটি রুপি, প্রযোজক নিশ্চিত করেছেন মোট খরচ ৪০০০ কোটি রুপি।
‘ধুরন্ধর ২’র প্রথম পর্ব এরই মধ্যেই ৫০০ কোটি আয় করেছে। দ্বিতীয় অংশের বাজেট হবে প্রায় ২০০-২৫০ কোটি রুপি।
কেজিএফ তারকা যশের পরবর্তী সিনেমা ‘টক্সিক’ নতুন বছরের ঈদে মুক্তি পাবে। প্রায় ৩০০ কোটি রুপির বাজেটে নির্মিত এ সিনেমাটি ‘ধুরন্ধর ২’-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামছে।
সালমান খানের ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’ প্রায় ১০০ কোটি রুপি বাজেটে তৈরি। আগের সিনেমার আয় নিয়ে হতাশ হলেও এবার সে কি দর্শককে ফের মাতাতে সক্ষম হবেন-এটাই দেখার বিষয়।
২০২৬ সালে এই বড় বাজেটের সিনেমাগুলো কতোটা সফল হবে, সেটাই এখন চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মূল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।
