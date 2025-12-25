২০২৫ সালে ওটিটিতে ঝড়, আলোচিত যেসব হিন্দি সিরিজ

২০২৫ সালে ওটিটিতে ঝড়, আলোচিত যেসব হিন্দি সিরিজ
ভারতীয় ওটিটি দুনিয়ার জন্য ২০২৫ সাল ছিল ভীষণ ব্যস্ত ও প্রতিযোগিতামূলক। একের পর এক নতুন প্ল্যাটফর্ম, অরিজিনাল কনটেন্ট আর টানা রিলিজের ভিড়ে দর্শকও হয়ে উঠেছেন অনেক বেশি বাছাইপর্বে অভ্যস্ত। তবে এই ভিড়ের মধ্যেও কয়েকটি সিরিজ আলাদা করে নজর কাড়ে, তৈরি করে ব্যাপক আলোচনা।
২০২৫ সালে ওটিটিতে গল্পের গভীরতা ও বাস্তবতার ছোঁয়াই ছিল দর্শকের প্রধান চাহিদা। শক্তিশালী অভিনয়, ভিন্নধর্মী বিষয়বস্তু আর সাহসী নির্মাণে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসেন মনোজ বাজপেয়ী, শবানা আজমি, জাইদীপ আহলাওয়াত, মনিকা পানওয়ার, মো. জিশান আয়ুব, জাহান কাপুরদের মতো অভিনেতারা। র্যাঙ্কিং নয়, আউটলুকের বাছাই করা ২০২৫ সালের আলোচিত ৫ হিন্দি ওটিটি সিরিজ তুলে ধরা হলো-
ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট: চলতি বছরের শুরুতেই, ১০ জানুয়ারি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায় বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে ও সত্যাংশু সিং পরিচালিত এই সিরিজটি। সুনীল গুপ্তের স্মৃতিকথা অবলম্বনে নির্মিত জেলভিত্তিক এই গল্পে উঠে আসে ক্ষমতা, শাসন ও মুক্তির জটিল সম্পর্ক। ফিল্মফেয়ার ওটিটি অ্যাওয়ার্ডে সেরা সিরিজের স্বীকৃতি পাওয়া ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ বাস্তবধর্মী ড্রামায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে। জাহান কাপুর ও রাহুল ভাটের অভিনয় ছিল বিশেষভাবে প্রশংসিত।
পাতাল লোক- সিজন ২: ১৭ জানুয়ারি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পায় অবিনাশ অরুণ ও প্রসিত রায় নির্মিত এই সিজন। নাগাল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সিরিজটি ভারতের প্রান্তিক রাজনীতি ও ক্ষমতার কাঠামোকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। জাইদীপ আহলাওয়াতের হাতিরাম চৌধুরী চরিত্রটি এবার আরও মানবিক ও জটিল হয়ে উঠেছে। অঞ্চলগত বাস্তবতা ও ভাষার ব্যবহার দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
ডাব্বা কার্টেল: ২৮ ফেব্রুয়ারি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া এই নারীকেন্দ্রিক অপরাধ সিরিজটি ক্ষমতা, শ্রম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। শবানা আজমি, জ্যোতিকা, নিমিষা সাজয়ন ও শালিনী পাণ্ডের শক্তিশালী অভিনয়ে সিরিজটি হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী। বিশেষ করে অপরাধজগতের নেত্রী হিসেবে শবানা আজমির উপস্থিতি দর্শকের মনে দাগ কেটে যায়। নির্মাতা হিতেশ ভাটিয়া পেয়েছেন ব্যাপক প্রশংসা।
খাউফ: পঙ্কজ কুমার ও সূর্য বলাকৃষ্ণন পরিচালিত এই মনস্তাত্ত্বিক হরর সিরিজটি ১৮ এপ্রিল অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পায়। স্মিতা সিং রচিত গল্পে নারী মানসিকতা ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভেতরের ভয়কে কেন্দ্র করে এগিয়েছে সিরিজটি। মনিকা পানওয়ারের অভিনয়ই এর প্রধান শক্তি। তার চরিত্রের ভাঙন ও দৃঢ়তা দর্শকের মনে গভীর অস্বস্তি তৈরি করে। টেকনিক্যাল দিকের জন্য ফিল্মফেয়ার ওটিটি অ্যাওয়ার্ডেও প্রশংসিত হয় ‘খাউফ’।
দ্য ব্যাডস অব বলিউড: ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাওয়া এই সিরিজটির নির্মাতা শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান। বলা যায়, বলিউডে অভিষেকেই বাজিমাত করেছেন তিনি। বলিউডকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গ ও আত্মসমালোচনার মিশেলে নির্মিত এই সিরিজটি ছিল বছরের সবচেয়ে সাহসী ও আলোচিত প্রজেক্টগুলোর একটি। অভিনয় করেছেন ববি দেওল, লাখস, রাঘব জুয়াল, সহের বাম্বা ও আনিয়া সিং।
দ্য ফ্যামিলি ম্যান- সিজন ৩: ২১ নভেম্বর মুক্তি পায় জনপ্রিয় এই সিরিজের তৃতীয় সিজন। গুপ্তচরবৃত্তি ও পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্পে এবার আরও গভীরভাবে উঠে এসেছে রাজনীতি, নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। মনোজ বাজপেয়ীর সাবলীল অভিনয় ছিল সিরিজের প্রাণ। জাইদীপ আহলাওয়াত ও নিমরত কৌরের উপস্থিতি কাহিনিকে করে তোলে আরও তীব্র।
রিয়াল কাশ্মীর ফুটবল ক্লাব: ৯ ডিসেম্বর সনিলাইভে মুক্তি পাওয়া এই সিরিজটি নির্মাণ করেছেন রাজেশ মাপুসকার ও মহেশ মাথাই। কাশ্মীরের প্রথম পেশাদার ফুটবল ক্লাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই গল্প শুধু খেলাধুলা নয়-এটি আশা, পরিচয় ও একতার প্রতিচ্ছবি। মনব কৌল ও মো. জিশান আয়ুবের সংযত অভিনয় দর্শকের আবেগ ছুঁয়ে যায়।
আরও পড়ুন:
২০২৫ সালের আলোচিত ৫ সিনেমা
২০২৫ সালে শোবিজ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন যারা
২০২৫ সালে দেশীয় শোবিজের আলোচিত ১১ ঘটনা
সব মিলিয়ে ২০২৫ সাল ভারতীয় ওটিটিতে গল্প বলার ধরন, বিষয়বস্তু ও অভিনয়ের দিক থেকে ছিল সমৃদ্ধ ও সাহসী এক বছর।
এমএমএফ/এএসএম