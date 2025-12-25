ভারত মাতিয়ে সূর্যোদয়ের দেশে ‘অ্যানিম্যাল’

ভারত মাতিয়ে সূর্যোদয়ের দেশে ‘অ্যানিম্যাল’
ভারতে ঝড় তুলে বক্স অফিস কাঁপানোর পর এবার নতুন গন্তব্যে পা রাখছে ‘অ্যানিম্যাল’ সিনেমাটি। সিক্যুয়েল আসতে এখনও দেরি। তার আগেই জাপানের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এই আলোচিত সিনেমা। সূর্যোদয়ের দেশে ভারতীয় সিনেমাপ্রেমীদের জন্য যেন অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে।
২০২৩ সালে মুক্তির পর থেকেই বিতর্ক, সমালোচনা আর প্রশংসার তুমুল ঢেউ তুলেছিল ‘অ্যানিম্যাল’। রণবীর কাপুরের রাগী-হিংস্র চরিত্র, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার তীব্র নির্মাণশৈলী এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্স ছবিটিকে পরিণত করেছিল বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমাগুলোর একটিতে।
সমালোচনার মুখেও বাণিজ্যিক দৌড়ে থামেনি ‘অ্যানিম্যাল’। মুক্তির মাত্র পনেরো দিনের মধ্যেই জায়গা করে নেয় সেই বছরের শীর্ষ পাঁচ ব্লকবাস্টারের তালিকায়।
এবার সেই সাফল্যের গল্প ছড়াবে জাপানেও। নির্মাতাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রণবীর কাপুর, রাশমিকা মান্দানা, তৃপ্তি দিমরি, অনিল কাপুর ও ববি দেওল অভিনীত‘অ্যানিম্যাল’ জাপানে মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি।
এর আগে জাপানে বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছিল ‘বাহুবলী’। সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রভাস। সেই অভিজ্ঞতার পর ভারতীয় সিনেমার প্রতি জাপানি দর্শকদের আগ্রহ আরও বেড়েছে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের কানাঘুষো, ‘অ্যানিম্যাল’-এর জাপান প্রিমিয়ারে উপস্থিত থাকতে পারেন রণবীর কাপুর নিজেও। যদি তা সত্যি হয়, তাহলে জাপানে ছবিটির প্রচারণা আরও বড় মাত্রা পাবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
রণবীর কাপুর ও রাশমিকা মান্দানা
উল্লেখ্য, পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা আগেই জানিয়েছেন, ‘অ্যানিম্যাল’-এর সিক্যুয়েল ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’ মুক্তি পাবে ২০২৭ সালে। রণবীর কাপুরের ব্যস্ততা কাটিয়ে ২০২৬ সাল থেকে শুরু হতে পারে সিক্যুয়ালের শুটিং। জানা গেছে, পরবর্তী কিস্তিতে আরও বড় পরিসরে গল্প বলার পাশাপাশি দেখা যাবে নতুন তারকা চমকও।
সব মিলিয়ে, সিক্যুয়েলের আগেই জাপানে ‘অ্যানিম্যাল’র গর্জন ভারতীয় সিনেমার আন্তর্জাতিক যাত্রায় যোগ করল আরেকটি নতুন অধ্যায়।
