দেবের সেই আইকনিক হুডিতে কেন মেতেছেন বাংলাদেশি শিল্পীরা

প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সিনেমার পর্দায় কিছু দৃশ্য সময়ের সঙ্গে হারায় না বরং স্মৃতির ভেতর আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনই, কলকাতার সুপারস্টার দেবের পরনে দেখা সেই লাল-সাদা হুডি আবারও ফিরেছে আলোচনায়। কলকাতার জনপ্রিয় সিনেমা ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’র টাইটেল গানে দেবের পরা লাল-সাদা হুডি একসময় দর্শকের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল।

বাংলাদেশের শিল্পীদের হাত ধরে প্রায় ১৬ বছর পর সেই আইকনিক পোশাক নতুন করে আলোচনায়।

জানা গেছে, দেবের জন্মদিন ও বড়দিনের উৎসবমুখর আবহকে কেন্দ্র করে এক ফ্যাশনপ্রেমী বাংলাদেশে হুবহু সেই হুডির ডিজাইন নতুন করে তৈরি করেন। আর সেটি প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় ঝড়। মুহূর্তেই পোশাকটি হয়ে ওঠে ট্রেন্ডিং টপিক।

এই লাল-সাদা হুডি পরে ছবি তুলতে দেখা গেছে দেশের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের। তালিকায় রয়েছেন সাঈদ জামান শাওন, তৌসিফ মাহবুব, ফররুখ আহমেদ রেহান, অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান, মাইশা, সাঞ্জুসহ আরও অনেক পরিচিত মুখ। তাদের শেয়ার করা ছবিগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে ফ্যান গ্রুপ ও অনলাইন কমিউনিটিতে।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, এই ট্রেন্ড নজর কেড়েছে কলকাতার দেব-ভক্তদেরও। তারা ওই পোশাক পরা ছবিগুলো নিয়ে ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’ গানের সঙ্গে মিলিয়ে রিলস বানিয়ে শেয়ার করছেন। ফলে তৈরি হয়েছে দুই বাংলার ভক্তদের মধ্যে এক আবেগঘন সাংস্কৃতিক সংযোগ।

পোশাকটি রিক্রিয়েট করার পেছনের গল্প জানাতে সেই ফ্যাশনপ্রেমী বলেন, ‘দেব তার প্রিয় অভিনেতাদের একজন। ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’ ছবির এই পোশাকটির প্রতি আলাদা ভালোবাসা থেকেই এটি নতুন করে বানানো। শিল্পীরা সেই আবেগ বুঝতে পেরেছেন বলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছেন।’

সময়ের ব্যবধানে সিনেমা বদলালেও স্মৃতির আবেদন যে কখনো ফিকে হয় না, দেবের এই লাল-সাদা হুডির নতুন ট্রেন্ডই তার প্রমাণ।

  

