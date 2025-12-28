কার উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন নায়িকা মিষ্টি জান্নাত

কার উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন নায়িকা মিষ্টি জান্নাত
দেশীয় চলচ্চিত্রের আলোচিত ও সমালোচিত চিত্রনায়িকা মিষ্টি জান্নাত। রূপালি পর্দার অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন এবং ঠোঁটকাটা মন্তব্যের কারণেই অধিকাংশ সময় খবরের শিরোনামে থাকেন তিনি। সমসাময়িক নানা বিষয়ে সোজাসাপ্টা কথা বলে প্রায়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন।
নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে মিষ্টি জান্নাত আবারও লিখেছেন রহস্যময় এক পোস্ট। তিনি লিখেছেন, ‘যা আমার অনেক সাধনার, কষ্ট করে অর্জন করেছি তা নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করলে কোনো ছাড় হবে না। মানুষের জন্য জাল বিছালে নিজেরই সেই জালে আটকা পড়তে হয়।’
স্ট্যাটাসের সঙ্গে ইংরেজিতে লিখেছেন, ‘আই রিল্যাক্স’।
মিষ্টির এই রহস্যময় পোস্টটি মুহূর্তেই নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। কাকে উদ্দেশ্য করে এই কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি, তা স্পষ্ট না করলেও বিষয়টি নিয়ে তার ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে বেশ কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
তার সেই পোস্টের নিচে মন্তব্য করে একাত্মতা প্রকাশ করছেন অনেকেই। একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘একদম ঠিক বলেছেন।’ আবার মিষ্টির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অন্য এক ভক্ত লিখেছেন, ‘এত সাহস কার হলো? আমরা আছি তোমার সাথে।’
২০১৪ সালে ‘লাভ স্টেশন’ সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় অভিষেক হওয়া এই নায়িকা বর্তমানে অভিনয়ের পাশাপাশি দন্তচিকিৎসক হিসেবেও পরিচিত।
তবে প্রায়শই তার করা বিভিন্ন মন্তব্য বিনোদন পাড়ায় বিতর্কের জন্ম দেয়। এবার ‘ভদ্রতার মূল্য নেই’ বলে তিনি ঠিক কী ইঙ্গিত দিলেন, তা নিয়েই এখন চলছে জল্পনা।
