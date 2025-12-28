আবার শুরু হচ্ছে ‘প্রীতিলতা’, প্রস্তুত পরীমনি
‘প্রীতিলতা’ নিয়ে ফের ক্যামেরার সামনে ফিরছেন অভিনেত্রী পরীমনি। তার অভিনীত সিনেমা। এর শুটিং আবারও শুরু হচ্ছে। চট্টগ্রামে চিত্রায়ণ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা চলছে। সিনেমাটির নির্মাতা রাশিদ পলাশ জানান, পরীমনির সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে শুটিংয়ের সময়সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
২০২০ সালে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে একসঙ্গে দুটি সিনেমার শুটিং শুরু হয়। একটি প্রদীপ ঘোষ পরিচালিত ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা’। সেখানে প্রীতিলতার চরিত্রে অভিনয় করেন নুসরাত ইমরোজ তিশা। অন্যটি রাশিদ পলাশ পরিচালিত ‘প্রীতিলতা’। সেখানে নাম ভূমিকায় রয়েছেন পরীমনি।
তিশা অভিনীত সিনেমাটি ২০২৩ সালে মুক্তি পেলেও নানা কারণে আটকে ছিল রাশিদ পলাশের সিনেমাটি।
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পরীমনির সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে রাশিদ পলাশ লেখেন, ‘এবার প্রীতিলতাও শেষ হবে। ইনশা আল্লাহ, ২০২৬।’
ছবির মন্তব্যের ঘরে পরীমনি লেখেন, ‘আমিও প্রস্তুত আছি।’
এতে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে, সব জটিলতা কাটিয়ে নতুন বছরে আবার শুটিংয়ে ফিরছেন এই অভিনেত্রী।
সিনেমাটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাশিদ পলাশ বলেন, ‘অনেকদিন ধরেই প্রীতিলতার বাকি অংশের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করছি। সবকিছু ঠিক থাকলে রোজার ঈদের পর, এপ্রিল মাসে শুটিংয়ে যাব।’
‘প্রীতিলতা’ লুকে যেমন দেখা যাবে পরীমনিকে
তিনি আরও জানান, ২০২০ সালের শেষ দিকে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছিল এবং তখন প্রায় ৩০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। ঢাকা অংশের শুটিং শেষ হলেও চট্টগ্রামের অংশ বাকি ছিল। পরীমনির মাতৃত্বকালীন বিরতি ও অন্যান্য কারণে কাজ থমকে যায়।
২০২১ সালে সিনেমাটির ফার্স্ট লুক প্রকাশিত হলে প্রীতিলতার বেশে পরীমনির উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি করেছিল। এবার সেই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্মাতা। শুটিং শেষ করে দ্রুত সম্পাদনা ও পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
উল্লেখ্য, সিনেমাটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন গোলাম রাব্বানী।
এমআই/এলআইএ