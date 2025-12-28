খাদ্যে বিষক্রিয়ায় হাসপাতালে নির্মাতা

খাদ্যে বিষক্রিয়ায় হাসপাতালে নির্মাতা
খাদ্যে বিষক্রিয়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন টালিউডের নির্মাতা সুদেষ্ণা রায়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সুদেষ্ণা রায়ের দীর্ঘদিনের সহযোগী ও সহ-পরিচালক অভিজিৎ গুহ জানিয়েছেন, পরশু রাত থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকালে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তবে চিকিৎসকদের মতে, তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে শিগগিরই তাকে জেনারেল বেডে স্থানান্তর করা হতে পারে।
জানা গেছে, সম্প্রতি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন সুদেষ্ণা রায়। সেখান থেকে ফেরার পরই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ক্রিয়েটিনিনের মাত্রাও বেশি। এ কারণেই চিকিৎসকরা আপাতত আইসিইউতেই তাকে পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই জন্মদিন কাটাতে হয়েছে পরিচালককে। এমন সময়ে সহকর্মী, শিল্পী ও শুভানুধ্যায়ীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।
