  2. বিনোদন

‘কোটিপতি’ দিয়ে দর্শক মাতাচ্ছেন জোভান-পায়েল

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১০ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
‘কোটিপতি’ দিয়ে দর্শক মাতাচ্ছেন জোভান-পায়েল
‘কোটিপতি’ দিয়ে দর্শক মাতাচ্ছেন জোভান-পায়েল

নাটক প্রেমীদের নজর কাড়ছে ‘কোটিপতি’ নাটকটি। মুক্তির মাত্র একদিনের মধ্যেই ইউটিউবে এটি অতিক্রম করলো ৩০ লাখ ভিউ। গল্পটি কোটিপতি হয়েও মধ্যবিত্ত জীবন ও মানবিকতার মূল্যকে তুলে ধরে দর্শকের হৃদয় জয় করেছে।

নাটকটি সিএমভির ব্যানারে নির্মাণ করেছেন এস আর মজুমদার। চিত্রনাট্য লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফারহান আহমেদ জোভান ও কেয়া পায়েল। নাটকটি মূলত একটি পরিবারের গল্প যেখানে ধনী-গরীব, বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-সহকর্মী মিলেমিশে হাসি-কান্নার মধ্যবিত্ত জীবন-যাপনের চেষ্টার চিত্র ফুটে উঠেছে।

আরও পড়ুন
তারেক রহমানকে সম্মান জানিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হিরো আলমের
এনসিপি ছাড়াই তাসনিম জারাকে সংসদে চান তাসরিফ খান

দর্শকরা ইতিমধ্যেই নাটকটিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। আরিফুল ইসলাম নামের এক দর্শক লিখেছেন, ‘নাটকটি শুধু বিনোদন নয়, নতুন প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনা।’

নাজিম মন্তব্য করেছেন, ‘প্রত্যেক কোটিপতির মধ্যে এমন মানবিক মন থাকা উচিত।’ সম্রাট খান লিখেছেন, ‘নাটকটি দেখে অনেক কিছু শিখলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ পরিচালক ও জোভান ভাইকে।’

নাটকে আরও অভিনয় করেছেন আজিজুল হাকিম, কিংকর আহসান, নাদের চৌধুরী ও মিলি বাশার।

পরিচালক এস আর মজুমদার বলেন, ‘দর্শকদের এমন প্রতিক্রিয়া পেয়ে আমি অভিভূত। মূলত এই নাটক সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনযাপন ও মানবিকতার মূল্য তুলে ধরেছে।’

প্রযোজক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু যোগ করেন, ‘কোটিপতি হওয়া গর্বের বিষয় হতে পারে, কিন্তু মানুষের কল্যাণ ও মানবিকতা সবচেয়ে বড় সম্পদ। নাটকটি সেই বার্তাই সমাজে পৌঁছে দিয়েছে এবং দর্শকরা সেটি সাদরে গ্রহণ করেছেন।’

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।