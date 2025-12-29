  2. বিনোদন

দুই মুক্তিযোদ্ধা ও এনসিপি জামায়াতের সঙ্গী, সোহেল রানার ক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সোহেল রানা

রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে দুই মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব) আখতারুজ্জামান, কর্নেল অলি আহমেদও জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা সোহেল রানা।

তিনি বললেন, ‌‘সেই তো তোদের আসল রূপ দেখালি। তবে এত দিন জনগণকে কেন বোকা বানালি।’

যদিও সরাসরি নাম উল্লেখ করেননি, পোস্টের কমেন্ট বক্সে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে এসে সেখানে এনসিপির কথাই লিখছেন।

এদিকে আরেক পোস্টে সোহেল রানা দুই মুক্তিযোদ্ধা নেতাকে জামায়াতে যোগ দেয়ায় ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি সেই পোস্টে দুজনের নাম উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, ‘আখতারুজ্জামান, অলি আহমেদ-ধিক তোমাদের দুজনকে।’

সোহেল রানা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং ছাত্রনেতা হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন তিনি। পরে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করে ‘ওরা ১১ জন’ (১৯৭২) প্রযোজনা করেন, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদেরই অভিনয় করানো হয়েছিল।

এবার তার সমালোচনামূলক মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে এবং সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দর্শক এবং সমালোচকরা জানাচ্ছেন, সোহেল রানার এই মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক সমালোচনা নয়, বরং গণমাধ্যম ও জনগণের সামনে এনসিপি নেতাদের পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা।

 

এলআইএ

