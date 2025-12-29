রহস্য ছড়িয়ে দেখা দিলেন হুমা কুরেশি

রহস্য ছড়িয়ে দেখা দিলেন হুমা কুরেশি
যশ অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘টক্সিক’। এতে হুমা কুরেশির প্রথম ঝলক প্রকাশ পেয়েছে। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন এলিজাবেথ নামের এক রহস্যময় চরিত্রে। নির্মাতাদের প্রকাশ করা প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, পুরোনো দিনের আভিজাত্য আর অন্ধকারের মিশেলে এক ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছেন হুমা।
প্রকাশিত ছবিতে কবরস্থানের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এলিজাবেথকে। পাশে রয়েছে একটি কালো রঙের পুরোনো গাড়ি। কালো গাউন পরা চরিত্রটির পোশাকেই স্পষ্ট তার ব্যক্তিত্ব, খোলা কাঁধ, নাটকীয় হাতার নকশা এবং অভিজাত ভঙ্গি। পুরো দৃশ্যজুড়ে রয়েছে রহস্য ছড়ানো ডার্ক রঙের ব্যবহার। যা ইঙ্গিত দেয় এই চরিত্রের শক্তি আসে সরাসরি আক্রমণ থেকে নয়, বরং তার সংযম, ব্যক্তিত্ব ও সূক্ষ্ম প্রভাব থেকে।
হুমা কুরেশি ইতোমধ্যে সিনেমা ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। অনুরাগ কাশ্যপের অপরাধভিত্তিক সিনেমা গ্যাংস অব ওয়াসেপুর, কালো কমেডি দেধ ইশকিয়া, প্রতিশোধের গল্পে নির্মিত বাদলাপুর দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।
পাশাপাশি ধারাবাহিক নাটক লীলা ও রাজনৈতিক থ্রিলার মহারানি-তে অভিনয়ের জন্য পেয়েছেন পুরস্কারও। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি দিল্লি ক্রাইমের তৃতীয় পর্বে এবং বিকাশ রঞ্জন মিশ্র পরিচালিত সিনেমা বায়ানে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছে।
কন্নড় চলচ্চিত্রের সুপারস্টার যশ। তিনি কেজিএফ সিরিজের মাধ্যমে সর্বভারতীয় তারকায় পরিণত হয়েছেন। তিনি এই সিনেমার মূল আকর্ষণ। রকি ভাই চরিত্রে তার অভিনয় ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে। অ্যাকশন নায়ক হিসেবে তার এই রূপ কেবল বক্স অফিসেই নয়, ভাষার সীমানা পেরিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছে।
‘টক্সিক’ পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত নির্মাতা গীতু মোহনদাস। ইয়াশ ও গীতু মোহনদাস যৌথভাবে সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন। কন্নড় সিনেমার জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কারণ এই সিনেমাটি একই সঙ্গে কন্নড় ও ইংরেজি ভাষায় পরিকল্পিত, লেখা ও ধারণ করা হয়েছে। পরে এটি হিন্দি, তেলুগু, তামিল, মালয়ালমসহ বিভিন্ন ভাষায় মুক্তি পাবে।
এলিজাবেথ চরিত্র প্রসঙ্গে গীতু মোহনদাস বলেন, এই চরিত্রের জন্য অভিনেতা নির্বাচন ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। এমন একজন শিল্পী দরকার ছিল যার উপস্থিতি শক্তিশালী এবং অভিনয়ে গভীরতা রয়েছে। ক্যামেরার সামনে হুমাকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন এই চরিত্রে প্রাণ এনে দেওয়ার জন্য হুমাই সঠিক মানুষ।
‘টক্সিক’ সিনেমার পোস্টারে হুমা
এই সিনেমায় আরও রয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রগ্রাহক রাজীব রবি, সুরকার রবি বাসরুর, সম্পাদনায় উজ্জ্বল কুলকারনি এবং শিল্প নির্দেশনায় টি পি আবিদ। অ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনায় যুক্ত হয়েছেন হলিউডখ্যাত জে জে পেরি, পাশাপাশি ভারতীয় অ্যাকশন পরিচালক আনবারিভ ও কেচা খামফাকদি।
ভেঙ্কট কে নারায়ণা ও যশ প্রযোজিত এই সিনেমা মুক্তি পাবে আগামী বছরের ১৯ মার্চ। ঈদ, উগাদি ও গুড়ি পড়বা উপলক্ষে টানা ছুটির সময়কে সামনে রেখেই প্রেক্ষাগৃহে আসছে ‘টক্সিক’।
