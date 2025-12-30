আত্মহত্যার অভিনয়ের পর বাস্তবেও মৃত্যু, দায়ী অভিনেত্রীর বাবা-মা

আত্মহত্যার অভিনয়ের পর বাস্তবেও মৃত্যু, দায়ী অভিনেত্রীর বাবা-মা
ভারতের দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগতে নেমে এলো গভীর শোক। আত্মহত্যার একটি দৃশ্যে অভিনয় করার কিছুদিনের মধ্যেই বাস্তব জীবনে সেই পথই বেছে নিলেন অভিনেত্রী নন্দিনী। সোমবার সকালে বেঙ্গালুরু থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নন্দিনীর বাসা থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে তিনি নিজের মৃত্যুর জন্য বাবা-মাকে দায়ী করেছেন।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিবার থেকে তাকে বিয়ের জন্য লাগাতার চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সেই চাপ মানসিকভাবে তাকে ভেঙে দেয়। সেটি তাকে শেষ পর্যন্ত তাকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, ২৮ ডিসেম্বর রাত থেকে ২৯ ডিসেম্বর ভোরের মধ্যে কোনো এক সময় নিজের কক্ষে আত্মহত্যা করেন নন্দিনী। সকালে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া না পেয়ে তার বন্ধু ও পিজির সহবাসীরা বিষয়টি সন্দেহজনক মনে করেন। পরে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কক্ষের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো জরুরি সেবাকর্মীরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নন্দিনীর আকস্মিক মৃত্যুতে চলচ্চিত্র অঙ্গনে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। বিশেষ করে সম্প্রতি একটি সিনেমায় আত্মহত্যার দৃশ্যে অভিনয়ের পর এমন ঘটনা অনেককেই নাড়া দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহকর্মী শিল্পীরা শোক প্রকাশ করছেন এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে সচেতনতার আহ্বান জানাচ্ছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। তবে সুইসাইড নোটসহ সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে।
