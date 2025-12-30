ভেঙে পড়েছেন মনির খান, কাঁদছেন দোয়া চাইছেন নেত্রীর জন্য

ভেঙে পড়েছেন মনির খান, কাঁদছেন দোয়া চাইছেন নেত্রীর জন্য
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন শিল্পী মনির খান। থেমে থেমে অঝোরে কাঁদছেন তিনি, যেন হারিয়েছেন পরম আত্মীয়কে, দোয়া চাইছেন প্রয়াত নেত্রীর জন্য।
বিএনপি চেয়ারপারসনের মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল বিএনপির নেতাকর্মী ও সংগঠনটির সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যরাও। দীর্ঘদিন বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত মনির খানের নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও পাননি মনোনয়ন। এ কারণে মন ভেঙেছে শিল্পীর। তার ওপর নেত্রীর প্রয়াণের খবরে ধরে রাখতে পারেননি তিনি।
প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জাগো নিউজকে মনির খান বলেন, ‘খালেদা জিয়া আমাদের দেশের অভিভাবক। কে ভিন্ন মতের, কে ভিন্ন ধর্মের সেভাবে তিনি মানুষকে বিবেচনা করেননি। সব সময় তিনি দেশের কথা চিন্তা করেছেন, দেশের মানুষের কথা চিন্তা করেছেন। নিজের সুখ-শান্তি, নিজের ভালো থাকার কথা চিন্তা করেননি তিনি। কতবার অসুস্থ হয়েছেন, মৃত্যুর দারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসেছেন। দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তিনি যেতে চাননি। দেশের মানুষ ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে চাননি। শেষের দিকে লন্ডন নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তিনি যেতে চাননি। বলেছেন, আমার মৃত্যু হলে দেশের মানুষের মাঝেই হোক। এই মাটিতেই হোক। এখানেই যেন আমার জানাজা হয়, এই মাটিতেই যেন আমার দাফন হয়।’
কাঁদতে কাঁদতে মনির খান বলেন, ‘এমন এক নেত্রীকে আমরা হারিয়েছি, যার মৃত্যুতে আজ সারা দেশের মানুষ কাঁদছে। তিনি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিকসহ সব সংকটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ আমার মতো সারা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন। তার পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ধৈর্য দান করুন।’
আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। কাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে, জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়াকে দাফন করা হবে স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে।
