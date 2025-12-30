খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যা লিখলেন হানিফ সংকেত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যা লিখলেন হানিফ সংকেত
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন বিনোদন অঙ্গনের শিল্পী ও তারকারা। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীকে হারানোর শোকে ভারি হয়ে উঠেছে তাদের সোশ্যাল হ্যান্ডেল। তার প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ও উপস্থাপক হানিফ সংকেত।
আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ-এ খালেদা জিয়ার ছবি দিয়ে শোক জানান হানিফ সংকেত। তিনি লিখেছেন, ‘সর্বজন শ্রদ্ধেয় তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ ৩০ ডিসেম্বর ভোর ছয়টায় আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।’
নিজের পোস্টে হানিফ সংকেত আরও লিখেছেন, ‘তার মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে একজন অভিভাবক। দেশ ও জাতির কল্যাণে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন।’
ওই পোস্টের শেষে হানিফ সংকেত খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
বেগম খালেদা জিয়া আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়াকে দাফন করা হবে স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে।
