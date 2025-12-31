দ্বিতীয় সংসারও ভেঙে যাওয়া নিয়ে মুখ খুললেন সালমা

দ্বিতীয় সংসারও ভেঙে যাওয়া নিয়ে মুখ খুললেন সালমা
সাত বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেন কণ্ঠশিল্পী মৌসুমী আক্তার সালমা। গত মঙ্গলবার রাতে ফেসবুক স্ট্যাটাসে বিচ্ছেদের বিষয়টি জানান তার স্বামী আইনজীবী সানাউল্লাহ নূর সাগর। পরে নিজেও বিচ্ছেদের খবরটি নিশ্চিত করেছেন সালমা। এটি ছিলো তার দ্বিতীয় সংসার।
এর আগে ২০১১ সালে পারিবারিকভাবে শিবলী সাদিককে বিয়ে করেছিলেন তিনি। সেই সংসারে বিচ্ছেদ হয় ২০১৬ সালে।
বিচ্ছেদের কথা জানিয়ে শিল্পী নিজেই বলেন, ‘হ্যাঁ, আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর আমাদের বিচ্ছেদ হয়। এটা নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না।’
জীবন নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, ‘এখন শুধু গানে মনোযোগ দিতে চাই। বিচ্ছেদ নিয়ে ভাবতে চাই না। ভালো ভালো গান গাইতে চাই।’
এ বিষয়ে সানাউল্লাহর নূর সাগর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘কণ্ঠশিল্পী সালমার সঙ্গে আমার দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছি। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছে। একান্তই পারস্পরিক মতের অমিল, চিন্তা এবং মানসিকতার দূরত্বই দুজনের আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ। পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের বৈবাহিক জীবনের সমাপ্তি ঘটালাম। আশা করছি, এই বিষয়টা নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা থেকে সবাই বিরত থাকবেন।’
স্বামী আইনজীবী সানাউল্লাহ নূর সাগরের সঙ্গে সালমা
‘ক্লোজআপ ওয়ান-তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ’ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় আসরের বিজয়ী সালমা। এরপর থেকে নিয়মিতই গানের সঙ্গে আছেন।
