খালেদা জিয়ার হাসির জন্যই প্রথম ভোট বিএনপিকে দিয়েছিলেন অভিনেতা

খালেদা জিয়ার হাসির জন্যই প্রথম ভোট বিএনপিকে দিয়েছিলেন অভিনেতা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে শোকের আবহ। রাজনীতির বাইরেও তার ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও উপস্থিতি যে বহু মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল সেটাই যেন প্রকাশ করলেন জনপ্রিয় অভিনেতা নাসির উদ্দিন খান। সামাজিক মাধ্যমে শোক জানাতে গিয়ে তিনি শোনালেন জীবনের প্রথম ভোট দেওয়ার ব্যক্তিগত গল্প।
নিজের লেখায় নাসির জানান, ২০২৪ সালের নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে পারেননি দেশের বাইরে শুটিংয়ে থাকার কারণে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ইচ্ছা হয়নি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ২০১৪ সালের নির্বাচনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, সে বছর তিনি ভোট দিতে নয় বরং ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক প্রার্থীকে শুধু প্রতীক সুন্দর লাগায় ভোট দিয়েছিলেন বলে জানান তিনি। এর আগের নির্বাচন গুলোতে আওয়ামিলীগ-বিএনপিকে মিলিয়ে-ঝুলিয়ে দিয়েছেন।
আরও পড়ুন
নায্য মর্যাদা পাননি মৃত্যুঞ্জয়ী খালেদা জিয়া : কনকচাঁপা
ভেঙে পড়েছেন মনির খান, কাঁদছেন দোয়া চাইছেন নেত্রীর জন্য
তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে তার জীবনের প্রথম ভোটের গল্প। নাসির উদ্দিন খান লেখেন, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে তিনি জীবনের প্রথম ভোট দিয়েছিলেন বিএনপিকে। সেই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ নয়, ছিল শুধুই বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত আকর্ষণ। তার ভাষায়, ‘শুধু তার সুন্দর হাসিটির জন্যই জীবনের প্রথম ভোটটি বিএনপিকে দিয়েছিলাম।’
পোস্টের শেষাংশে অভিনেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করেন।
দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩০ ডিসেম্বর সকাল ছয়টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে রাজনীতি ও সংস্কৃতি দুই অঙ্গনেই নেমে এসেছে গভীর শোক।
এলআইএ