সংসার ভাঙছে সালমার, মেয়ের জন্য আবেগঘন বার্তা

সংসার ভাঙছে সালমার, মেয়ের জন্য আবেগঘন বার্তা
বছরের শেষ দিনে ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সালমা। স্বামী সানাউল্লাহ নূরে সাগরের সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই আলোচনায় উঠে আসে তার পরিবার। এই আবহেই বড় মেয়ে স্নেহার জন্মদিনে সামাজিক মাধ্যমে আবেগে ভরা এক দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন গায়িকা। সেখানে উঠে এসেছে মাতৃত্ব, দোয়া আর মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর ভাবনা।
আজ ৩১ ডিসেম্বর স্নেহার জন্মদিন উপলক্ষে নিজের ফেসবুকে সালমা লিখেছেন, স্নেহা তার প্রথম সন্তান এবং মাতৃত্বের মাধ্যমে তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ছোট বয়সে মা হওয়ার স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান, তখন নিজেও ছিলেন প্রায় শিশুর মতো, তবু মেয়েকে আগলে রাখার চেষ্টায় ছিলেন সবসময়।
মেয়ের শৈশব, মায়া আর ভালোবাসার কথা তুলে ধরে সালমা লেখেন, এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায় তার একমাত্র চাওয়া স্নেহা ও ছোট মেয়ে সাফিয়া যেন সুখে-শান্তিতে বড় হয়। সমাজে যেন কেউ তাদের ছোট করে দেখাতে না পারে, সেই শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের কথাও বলেন তিনি।
মা হিসেবে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশও দিয়েছেন সালমা। তিনি লিখেছেন, বাবা-মা চিরদিন পাশে থাকবে না, তাই নিজের ভেতর আলো তৈরি করতে হবে। অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে। যাতে জীবনের অন্ধকার পথেও নিজের আলোয় চলা যায়।
পোস্টের শেষাংশে সালমা বলেন, মেয়েদের সুখই তার জান্নাত। তাদের কষ্টই তার পৃথিবী অন্ধকার করে দেয়। মৃত্যুর পরও সন্তানদের চোখ দিয়েই দুনিয়া দেখতে চান বলে আবেগঘন ভাষায় উল্লেখ করেন তিনি।
উল্লেখ্য, স্নেহা সালমা ও শিবলী সাদিকের সন্তান। ২০১১ সালে তাদের বিয়ে হলেও ২০১৬ সালে বিচ্ছেদ হয়। পরে ২০১৮ সালে সালমা সানাউল্লাহ নূরে সাগরকে বিয়ে করেন। সম্প্রতি সেই সম্পর্ক ভাঙার খবরে আবারও আলোচনায় এসেছেন এই শিল্পী।
