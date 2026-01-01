জয়া এবার ভয়াবহ এক চিকিৎসকের ভূমিকায়

জয়া এবার ভয়াবহ এক চিকিৎসকের ভূমিকায়
নতুন বছরের প্রথম দিন অনুরাগীদের সুখবর দিলেন জয়া আহসান। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে তার নতুন সিনেমা ‘ওসিডি’। পোস্টারের ছবি পোস্ট করে জয়া জানালেন নতুন এই ছবি মুক্তির তারিখ। ছবিতে একজন ভয়াবহ চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে।
আজ (১ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার ফেসবুকে ‘ওসিডি’র পোস্টার শেয়ার করে জয়া আহসান লিখেছেন, ‘মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।’ পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন মুখ অভিনেত্রীর, হাতে গ্লভস। কুয়াশাচ্ছন্ন একটি কাচ মুছে নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন, একধরনের ভয় ও অস্বস্তি নিয়ে। পোস্টারে উল্লেখ রয়েছে সিনেমা মুক্তির তারিখও। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ভারতে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
‘ওসিডি’ সিনেমার পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল। সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া। তার চরিত্রের নাম শ্বেতা। এটি মূলত সাইকোলজিক্যাল ড্রামা। এক সংবাদ সম্মেলনে ছবির পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল বলেছিলেন, ‘জয়ার জন্য ও জয়ার কথা মাথায় রেখেই এ ছবির গল্প লিখেছি, ছবিটি তৈরি করেছি। আমি মনে করেছি, এ ছবির উপযুক্ত অভিনেত্রী হতে পারেন জয়া আহসানই। আর সত্যিই প্রমাণ করেছেন, ছবির জন্য জয়া আহসানই সঠিক বাছাই। আমি জয়ার অভিনয় দেখে মুগ্ধ। তাই তো সত্যিই মনে হচ্ছে, আমি ঠিক অভিনেত্রীকেই বাছতে পেরেছিলাম।’
‘ওসিডি’ সিনেমাটি নিয়ে জয়া আহসান বলেছিলেন, ‘পরিচালক যখন আমাকে এ ছবির প্রস্তাব পাঠান, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব লুফে নিই। সত্যি বলতে, আমি মন খুলে অভিনয় করেছি, তৃপ্ত হয়েছি, ভালো লেগেছে।’
একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা এটি শিশুর ভবিষ্যত নষ্ট করে দিতে পারে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে বয়ে বেড়াতে হয় সারাটা জীবন। তেমনই এক অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ‘ওসিডি’। ছবিতে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে জয়াকে, যার জীবনে রয়েছে অতীতের ধূসর ছায়া, যা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। ছবির গল্পে দেখা যাবে, শ্বেতা চরিত্রের জয়ার অতীত জেনে ফেলে তারই এক রোগী। এতে তাকে হত্যা করে চিকিৎসক। এভাবেই তার আশেপাশে থাকা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রতিটি মানুষকেই শেষ করে দিতে চায় সে।
‘ওসিডি’ বা অবসেসিভ কম্পালশন ডিসঅর্ডার এমন এক রোগ যা আক্রান্ত ব্যক্তির ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়। ছবি প্রসঙ্গে সৌকর্য বলেন, ‘এই ছবি আমার এক প্রতিবাদ। চারপাশে এত এত শিশুকে বিভিন্ন ঘটনার শিকার হতে দেখেছি যা বলার নয়। এমন অনেক শিশুকে দেখেছি যারা হেনস্তার শিকার হয়ে শুধু ভয়ে ও পরিবারকে পাশে না পেয়ে চুপ করে থাকে। ফলে কোনোভাবে ধরা পড়ে না তার হেনস্তাকারীরা। তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। সমস্যা এড়াতে পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন ঘটনার শিকার শিশুদের চুপ থাকতে বলে। তাই আজও সমাজে ওই অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ফলে যা হয়, একটি শিশু চিরকাল ওই বেদনার স্মৃতি নিজের মধ্যে বয়ে বেড়ায়, যার উপশম হয় না কখনও।’ জয়া আহসান ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করবেন কৌশিক সেন, অনসূয়া মজুমদার, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
উল্লেখ্য, সৌকর্যের ‘ভূত পরী’ ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন জয়া। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু প্রেক্ষাগৃহে গত বছরের আগস্টে মুক্তি পায় জয়া আহসান অভিনীত সিনেমা ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল ছবিটি। এর আগেও ভারতের কলকাতায় তার বেশ কিছু বাংলা সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। এমনকি হিন্দি ভাষার ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি।
