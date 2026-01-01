  2. বিনোদন

গণতান্ত্রিক সরকার এলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাসের আশায় বাঁধন

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
গণতান্ত্রিক সরকার এলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাসের আশায় বাঁধন
আজমেরী হক বাঁধন

আলোচিত অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। নতুন বছরে তার অভিনীত বেশ কয়েকটি সিনেমা বড় পর্দায় দেখবেন দর্শক। সেইসব সিনেমায় অভিনয় অভিজ্ঞতা, বিনোদন অঙ্গন ও নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে সঙ্গে বলেছেন এ অভিনেত্রী।

বাঁধন বলেন, ‘নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে নতুন বছর শুরু হবে। গত বছরটা বেশ ভালো গেছে। বেশ কিছু ভালো কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। আশা করছি নতুন বছরে সেগুলো সবাই দেখতে পারবেন। অপেক্ষায় আছি কাজগুলো নিয়ে দর্শকদের সামনে আসার।’

নতুন বছরে কয়েকটি কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা চলছে জানিয়ে বাঁধন বলেন, ‘সব মিলিয়ে কাজের দিক থেকে ২০২৬ সালটা আমার জন্য খুব এক্সাইটিং হতে যাচ্ছে। গত বছর দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। এ বছর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশা করছি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে পরিস্থিতি ভালো হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাস বইবে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল।’

আরও পড়ুন
প্রতিবাদে আবার মাঠে নামছেন বাঁধন
তারেক রহমানের আগমনে নতুন আশার আলো দেখছেন বাঁধন

বাধঁন অভিনীত সিনেমা ‌‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’। এটি নির্মাণ করছেন রুবাইয়াত হোসেন। সিনেমাটি বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে ঘুরে এ বছরের শেষের দিকে মুক্তি পেতে পারে বলে জানা গেছে। শৈল্পিক ঘরানার সিনেমার আরেক নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের ‘মাস্টার’-এ অভিনয় করেছেন আজমেরী হক বাঁধন। সিনেমাটি ইতিমধ্যে রটারড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে।

এছাড়াও এ বছর ঈদুল ফিতরে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নিয়ে আসছেন আজমেরী হক বাঁধন। এটি নির্মাণ করছেন পরিচালক তানিম নূর।

গেল বছর ঢালিউডের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটি সিনেমা লাভের মুখ দেখেছে। এ বছর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে একাধিক নতুন সিনেমা। এসবের গল্প, নির্মাণ আর উপস্থাপনায়ও রয়েছে নতুনত্বের প্রতিশ্রুতি।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ফুচকাওয়ালা থেকে করপোরেট অফিস … প্রচুর টেক্সট আসে

ফুচকাওয়ালা থেকে করপোরেট অফিস … প্রচুর টেক্সট আসে

২০২৫ সালে তারকাদের বিয়ের হিড়িক

২০২৫ সালে তারকাদের বিয়ের হিড়িক

খালেদা জিয়ার জানাজায় জনসমুদ্র নিয়ে যা বললেন অপূর্ব

খালেদা জিয়ার জানাজায় জনসমুদ্র নিয়ে যা বললেন অপূর্ব