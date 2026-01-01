গণতান্ত্রিক সরকার এলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাসের আশায় বাঁধন

গণতান্ত্রিক সরকার এলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাসের আশায় বাঁধন
আলোচিত অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। নতুন বছরে তার অভিনীত বেশ কয়েকটি সিনেমা বড় পর্দায় দেখবেন দর্শক। সেইসব সিনেমায় অভিনয় অভিজ্ঞতা, বিনোদন অঙ্গন ও নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে সঙ্গে বলেছেন এ অভিনেত্রী।
বাঁধন বলেন, ‘নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে নতুন বছর শুরু হবে। গত বছরটা বেশ ভালো গেছে। বেশ কিছু ভালো কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। আশা করছি নতুন বছরে সেগুলো সবাই দেখতে পারবেন। অপেক্ষায় আছি কাজগুলো নিয়ে দর্শকদের সামনে আসার।’
নতুন বছরে কয়েকটি কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা চলছে জানিয়ে বাঁধন বলেন, ‘সব মিলিয়ে কাজের দিক থেকে ২০২৬ সালটা আমার জন্য খুব এক্সাইটিং হতে যাচ্ছে। গত বছর দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। এ বছর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশা করছি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে পরিস্থিতি ভালো হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাস বইবে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল।’
বাধঁন অভিনীত সিনেমা ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’। এটি নির্মাণ করছেন রুবাইয়াত হোসেন। সিনেমাটি বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে ঘুরে এ বছরের শেষের দিকে মুক্তি পেতে পারে বলে জানা গেছে। শৈল্পিক ঘরানার সিনেমার আরেক নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের ‘মাস্টার’-এ অভিনয় করেছেন আজমেরী হক বাঁধন। সিনেমাটি ইতিমধ্যে রটারড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে।
এছাড়াও এ বছর ঈদুল ফিতরে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নিয়ে আসছেন আজমেরী হক বাঁধন। এটি নির্মাণ করছেন পরিচালক তানিম নূর।
গেল বছর ঢালিউডের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটি সিনেমা লাভের মুখ দেখেছে। এ বছর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে একাধিক নতুন সিনেমা। এসবের গল্প, নির্মাণ আর উপস্থাপনায়ও রয়েছে নতুনত্বের প্রতিশ্রুতি।
