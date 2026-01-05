ঈদের চমক ‘প্রেশার কুকার’, রাফীর সিনেমায় তিন নায়িকা

ঈদের চমক ‘প্রেশার কুকার’, রাফীর সিনেমায় তিন নায়িকা
আগামী ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন জনপ্রিয় পরিচালক রায়হান রাফী। ভিন্নধর্মী গল্প ও সময়োপযোগী নির্মাণের জন্য পরিচিত এই নির্মাতা এবার দর্শকদের জন্য আনছেন নারীকেন্দ্রিক সিনেমা ‘প্রেশার কুকার’। সিনেমাটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ প্রধান তিনটি নারী চরিত্রে একসঙ্গে অভিনয় করছেন শবনম বুবলী, নাজিফা তুষি ও মারিয়া শান্ত।
নারীর জীবনসংগ্রাম, সামাজিক চাপ ও ভেতরের না বলা গল্পগুলোকে কেন্দ্র করে নির্মিত হচ্ছে ‘প্রেশার কুকার’। নামের মতোই গল্পে থাকবে চাপ, দ্বন্দ্ব আর বিস্ফোরণের উপমা। পরিচালক রায়হান রাফী বরাবরই সমসাময়িক বিষয়কে নাটকীয় ভঙ্গিতে পর্দায় তুলে ধরেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
আরও পড়ুন
মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া ন্যক্কারজনক: ফারুকী
এক সময় ইন্ডিয়া নিজেরা নিজেরাই ক্রিকেট খেলবে: কুদ্দুস বয়াতি
চলচ্চিত্র নির্মাতা আবদুল লতিফ বাচ্চু আর নেই
সিনেমার শুটিং ইতোমধ্যেই ঢাকায় পুরোদমে শুরু হয়েছে। জানা গেছে, নাজিফা তুষি ও মারিয়া শান্ত শুরুর দিক থেকেই শুটিংয়ে অংশ নিচ্ছেন। অন্যদিকে শবনম বুবলী আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) থেকে সিনেমার শুটিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হবেন। বুবলীর অংশের শুটিং ঘিরে আলাদা পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গেছে।
‘প্রেশার কুকার’ সিনেমাটি নির্মাণ করছেন রায়হান রাফী
সিনেমাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র নিয়েও চলছে আলোচনা। শোনা যাচ্ছে, সেই চরিত্রে দেখা যেতে পারে জাহিদ হাসান অথবা চঞ্চল চৌধুরীকে। এই দুই জনপ্রিয় অভিনেতার যেকোনো একজনের যুক্ত হওয়া সিনেমাটিকে অনন্য মাত্রা এনে দেবে বলেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে রায়হান রাফীর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার সাড়া মেলেনি। নির্মাতার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, তিনি বর্তমানে শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।
রায়হান রাফীর সিনেমা মানেই দর্শকের প্রত্যাশা একটু বেশি। ঈদের মতো বড় উৎসবে তিন শক্তিশালী অভিনেত্রীকে একসঙ্গে নিয়ে নারীকেন্দ্রিক গল্পে তিনি কী চমক দেখান সেদিকেই এখন তাকিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা।
এলআইএ