মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া ন্যক্কারজনক: ফারুকী
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি ঘটনাটিকে ‘ন্যক্কারজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন।
নিজের ফেসবুক পোস্টে ফারুকী লেখেন, ‘আইপিএলে মোস্তাফিজকে নিয়ে যা হয়েছে, সেটা ন্যক্কারজনক। এর মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকেরা ঘৃণার রাজনীতি দেখতে পেয়েছেন এবং ব্যথিত হয়েছেন।’
তিনি আরও উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। ফারুকীর ভাষায়, ‘এ ঘটনাও একই মোটিভ দ্বারা প্রভাবিত কি না, তা সংশ্লিষ্ট মহল নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখবে। ভবিষ্যতে আমাদের ক্রিকেট বা ফুটবল দল সেখানে কতটা নিরাপদ, সেটাও বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।’
আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধের দাবির প্রসঙ্গে ফারুকী বলেন, ‘অনেকে আমাকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশে সব প্ল্যাটফর্মে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ করার কথা বলছেন। বিনীতভাবে জানাতে চাই, এটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার। তবে আপনাদের উদ্বেগের বিষয়টি আমি তথ্য উপদেষ্টা মহোদয়কে জানিয়েছি।’
মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরই মধ্যে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
এমএমএফ/এমএস