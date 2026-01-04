  2. বিনোদন

এক সময় ইন্ডিয়া নিজেরা নিজেরাই ক্রিকেট খেলবে: কুদ্দুস বয়াতি

প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
কুদ্দুস বয়াতি। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ (৪ জানুয়ারি) দুপুরে ১৭ জন বোর্ড পরিচালককে নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে এখন ক্রিকেটপ্রেমীরা বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সমালোচনা করছেন। দেশের জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী কুদ্দুস বয়াতিও এটি নিয়ে সবর হয়েছেন। তিনি তার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এক সময় ইন্ডিয়া কারও সাথে ক্রিকেট খেলবে না, তারা নিজেরাই নিজেরাই খেলবে... যেমন ইন্ডিয়া বনাম ভারত।’

গতকাল রাতেও বিসিবি পরিচালকেরা অনলাইনে বৈঠকে বসেছিলেন মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর। তখন অধিকাংশ পরিচালক কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে সরকারের মনোভাব জানার পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তারা ভারতে বিশ্বকাপ না যাওয়ার পথে শর্তিত হন।

বিসিবির ক্রীড়া বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা অবস্থান পরিষ্কার করব।’

এরপর বিকেল ৩টা ২২ মিনিটে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করে লিখেছেন, ‘বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতির প্রেক্ষিতে গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।’

গতকাল উগ্রপন্থিদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা বিষয়টি সামনে আসে। বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, মূলত এই কারণে আইসিসিকে ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২৬ আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। সূচি অনুযায়ী, ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম দিন ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশের ম্যাচ হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। গ্রুপ পর্বের আরও তিনটি ম্যাচও কলকাতা ও মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। আজ সকালে লিটন দাসকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের দলও ঘোষণা করে বিসিবি।

বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন নিরাপত্তার কারণে ভেন্যু পরিবর্তনের অপেক্ষায় এবং দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুদ্দুস বয়াতির মতো প্রতিক্রিয়াও শেয়ার করছেন।

এমএমএফ

