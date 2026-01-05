ভারত খুবই বাজে রুচির পরিচয় দিয়েছে : মিশা সওদাগর

ভারত খুবই বাজে রুচির পরিচয় দিয়েছে : মিশা সওদাগর
আইপিএলে সুযোগ পেয়েও শেষ মুহূর্তে বাদ পড়া বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে এবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জনপ্রিয় অভিনেতা মিশা সওদাগর। জন্মদিনের দিনে নিজের কণ্ঠে উঠে এলো ক্রিকেটপ্রেম, জাতীয় সম্মান আর সংস্কৃতির নামে রাজনীতির বিরোধিতার জোরালো বার্তা।
আইপিএলের আসরে শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকে সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলাদেশের তারকা পেসার মুস্তাফিজুর রহমান। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ হাতছাড়া হয় তার।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন দেশের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা মিশা সওদাগর। তার অভিমত, মুস্তাফিজকে বাদ দিয়ে খুবই বাজে রুচির পরিচয় দিয়েছে ভারত।
রোববার (৪ জানুয়ারি) নিজের জন্মদিনে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে মিশা সওদাগর মুস্তাফিজ ইস্যুতে ক্ষোভ উগরে দেন। অভিনয়ে আসার আগে নিজেও একজন খেলোয়াড় ছিলেন। সে স্মৃতি টেনে এনে তিনি বলেন, ক্রিকেট তার হৃদয়ের খুব কাছের একটি জায়গা দখল করে আছে।
মিশা সওদাগর বলেন, ‘মুস্তাফিজ একজন অসাধারণ ক্রিকেটার। তাকে আদর করা যায়, সম্মান করা যায়। মাশরাফির পর এত লম্বা সময় ধরে, এত সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার কোনো ফাস্ট বোলারের নেই। তার চোখেমুখে অহংকারের লেশমাত্র নেই। তার মতো প্লেয়ারের সঙ্গে এমনটা মানা যায় না।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই ছেলেটা যেখানেই খেলতে যায়, সেখানেই ফল দেয়। মাঝখানে একটু খারাপ সময় গেছে, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন সে গ্লোবাল স্টার। শাহরুখ খানের দলে সুযোগ পাওয়া মানে শুধু ওর সম্মান না, আমাদের সবার সম্মান।’
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে এই অভিনেতা বলেন, ‘রাজনীতি বা উগ্র মানসিকতার কারণে যারা খেলাধুলা আর সংস্কৃতির ওপর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল, তাদের ধিক্কার জানাই। মুস্তাফিজকে এভাবে বাদ দেওয়া খুবই বাজে রুচির পরিচয়।’
আরও পড়ুন
এক সময় ইন্ডিয়া নিজেরা নিজেরাই ক্রিকেট খেলবে: কুদ্দুস বয়াতি
মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া ন্যক্কারজনক: ফারুকী
মিশার কণ্ঠে ছিল স্পষ্ট প্রতিবাদ। তার ভাষায়, ‘যারা সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে ফেলে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো আপস নেই। আমরা চাই বড় মনের মানুষ, যারা ধর্ম করবে, কর্ম করবে, বিশাল মানসিকতার সংস্কৃতি লালন করবে।’
সবশেষে তিনি বলেন, ‘মুস্তাফিজকে থামানো মানে শুধু বাংলাদেশ নয় এটা বিশ্ব ক্রিকেটের জন্যও এক নেতিবাচক বার্তা। এই মানসিকতার নিন্দা জানাই।’
মুস্তাফিজ ইস্যুতে মিশা সওদাগরের এই বক্তব্য ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা তৈরি করেছে। অনেকেই তার কথায় একাত্মতা প্রকাশ করছেন। আবার কেউ কেউ খেলাধুলায় রাজনীতির মিশ্রণের বিরুদ্ধেও সরব হচ্ছেন।
এলআইএ