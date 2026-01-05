ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভা নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন হেমা মালিনী

ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভা নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন হেমা মালিনী
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর থেকেই তার স্মরণসভা ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। সানি ও ববি দেওল আয়োজিত স্মরণসভায় দেখা যায়নি ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী হেমা মালিনীকে। একইভাবে অনুপস্থিত ছিলেন তাদের দুই কন্যা এষা ও অহনাও। আবার অন্যদিকে হেমা মালিনী নিজ উদ্যোগে আলাদা করে শোকসভার আয়োজন করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন না সানি-ববিরা। আর এতেই বলিউডজুড়ে জোরালো হয় দেওল পরিবারে ভাঙনের জল্পনা।
গত ২৪ নভেম্বর চিরঘুমের দেশে পাড়ি দেন বলিউডের ‘হিম্যান’ ধর্মেন্দ্র। ৩ ডিসেম্বর হরিদ্বারে তার শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে অস্থি বিসর্জন দেন সানি ও ববি দেওল। সেখানেও হেমা মালিনী কিংবা তার দুই মেয়েকে দেখা যায়নি। বরং নাতি করণ দেওলই দাদার অস্থি বিসর্জনের প্রথা পালন করেন। শেষকৃত্যের মতো এই পর্বেও গোপনীয়তা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন সানি-ববিরা। তবে হেমার অনুপস্থিতি নিয়ে সমালোচনা থামেনি।
অবশেষে নীরবতা ভেঙে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে মুখ খুললেন হেমা মালিনী। তিনি বলেন, ‘এটা আমাদের পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলেছি। আমি আমার বাড়িতে একটি স্মরণসভার আয়োজন করি, কারণ আমার পরিচিত মানুষজন একটু আলাদা। আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সেই পরিসরের বন্ধুদের জন্য দিল্লিতেও একটি স্মরণসভা করি। মথুরা আমার লোকসভা কেন্দ্র। সেখানকার মানুষ ধর্মেন্দ্রর জন্য ভীষণ আবেগপ্রবণ। তাই মথুরাতেও আলাদা করে স্মরণসভার আয়োজন করেছি। আমি যা করেছি, তাতে আমি খুশি।’
একই সাক্ষাৎকারে পরিবারে ভাঙনের গুজবও উড়িয়ে দেন ‘ড্রিম গার্ল’। হেমা স্পষ্ট করে জানান, ‘সব কিছু ঠিকঠাক আছে। পরিবারে ভাঙন নিয়ে ভাবার কোনো কারণ নেই। আমরা একেবারেই ঠিক আছি।’
এদিকে শোনা যাচ্ছে, মুম্বাইয়ের লোনাভেলায় প্রায় ১০০ একর জমির উপর ধর্মেন্দ্রকে ঘিরে একটি মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে হেমা মালিনী জানান, এই পরিকল্পনার উদ্যোগ নিয়েছেন সানি দেওল। বর্তমানে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।
সব মিলিয়ে স্মরণসভা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, দেওল পরিবারে ভাঙনের জল্পনায় স্পষ্ট বিরতি টানলেন হেমা মালিনী।
এমএমএফ