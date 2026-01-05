  2. বিনোদন

‘নায়ক’র স্বত্ব কিনলেন অনিল কাপুর, ২৫ বছর পর ফিরছে সিনেমাটি?

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫১ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
‘নায়ক’র স্বত্ব কিনলেন অনিল কাপুর, ২৫ বছর পর ফিরছে সিনেমাটি?
‘নায়ক’সিনেমাটি আজও দর্শকের মনে সমানভাবে জায়গা করে আছে। ছবি: সংগৃহীত

২০০১ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউড সিনেমা ‘নায়ক’ আজও দর্শকের মনে সমানভাবে জায়গা করে আছে। অনিল কাপুর ও অমরেশ পুরীর শক্তিশালী অভিনয়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সময়োপযোগী গল্প-সব মিলিয়ে সিনেমাটি হয়ে উঠেছিল কালজয়ী। মুক্তির ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও বর্তমান সমাজ ও বাস্তবতায় সিনেমাটির গুরুত্ব এখনো অটুট।

তবে হঠাৎ করেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে ‘নায়ক’। সম্প্রতি জানা গেছে, সিনেমাটির স্বত্ব কিনে নিয়েছেন অনিল কাপুর। এই খবরে দর্শকদের মনে একটাই প্রশ্ন-তাহলে কি ২৫ বছর পর আবার বড়পর্দায় ফিরছে ‘নায়ক’?

বলিউড সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই সিনেমাটি নিয়ে নতুন করে ভাবছেন অনিল কাপুর। এর গল্প ২০০১ সালে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, ২০২৬ সালেও তা একইভাবে প্রাসঙ্গিক-এই বিশ্বাস থেকেই দর্শকদের কাছে ‘নায়ক’সিনেমাটিকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার আগ্রহ তার। যদিও ঠিক কীভাবে বা কোন মাধ্যমে সিনেমাটি ফেরানো হবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট করেননি অভিনেতা।

অমরেশ পুরী আর বেঁচে না থাকলেও সিনেমার অন্যান্য কলাকুশলীদের অনেকেই এখনো সক্রিয় রয়েছেন। ফলে ‘নায়ক’র দ্বিতীয় পর্ব তৈরির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

আরও পড়ুন:
বর্ডার ২’র গানের মঞ্চে আবেগঘন সানি দেওল, স্মরণ করলেন বাবাকে
গোবিন্দর গুলিকাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতার ভাগনি

উল্লেখ্য, ‘নায়ক’ সিনেমার জন্য অনিল কাপুরই প্রথম পছন্দ ছিলেন না। শুরুতে ছবিটির জন্য আমির খান ও শাহরুখ খানকে প্রস্তাব দেওয়া হলেও তারা দুজনেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর সুযোগ আসে অনিল কাপুরের হাতে-আর বাকিটা ইতিহাস।

এখন দেখার বিষয়, দর্শকদের ভালোবাসায় ভর করে ‘নায়ক’ কি নতুন অবতারে আবার ফিরতে চলেছে কিনা।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সালমানের নতুন সিনেমার দৃশ্য ফাঁসের গুঞ্জন

সালমানের নতুন সিনেমার দৃশ্য ফাঁসের গুঞ্জন

সিয়ামের ‘রাক্ষস’ টিম যাচ্ছে শ্রীলংকা

সিয়ামের ‘রাক্ষস’ টিম যাচ্ছে শ্রীলংকা

বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে ‘ধুরন্ধর’

বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে ‘ধুরন্ধর’