‘নায়ক’র স্বত্ব কিনলেন অনিল কাপুর, ২৫ বছর পর ফিরছে সিনেমাটি?

‘নায়ক’র স্বত্ব কিনলেন অনিল কাপুর, ২৫ বছর পর ফিরছে সিনেমাটি?
২০০১ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউড সিনেমা ‘নায়ক’ আজও দর্শকের মনে সমানভাবে জায়গা করে আছে। অনিল কাপুর ও অমরেশ পুরীর শক্তিশালী অভিনয়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সময়োপযোগী গল্প-সব মিলিয়ে সিনেমাটি হয়ে উঠেছিল কালজয়ী। মুক্তির ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও বর্তমান সমাজ ও বাস্তবতায় সিনেমাটির গুরুত্ব এখনো অটুট।
তবে হঠাৎ করেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে ‘নায়ক’। সম্প্রতি জানা গেছে, সিনেমাটির স্বত্ব কিনে নিয়েছেন অনিল কাপুর। এই খবরে দর্শকদের মনে একটাই প্রশ্ন-তাহলে কি ২৫ বছর পর আবার বড়পর্দায় ফিরছে ‘নায়ক’?
বলিউড সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই সিনেমাটি নিয়ে নতুন করে ভাবছেন অনিল কাপুর। এর গল্প ২০০১ সালে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, ২০২৬ সালেও তা একইভাবে প্রাসঙ্গিক-এই বিশ্বাস থেকেই দর্শকদের কাছে ‘নায়ক’সিনেমাটিকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার আগ্রহ তার। যদিও ঠিক কীভাবে বা কোন মাধ্যমে সিনেমাটি ফেরানো হবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট করেননি অভিনেতা।
অমরেশ পুরী আর বেঁচে না থাকলেও সিনেমার অন্যান্য কলাকুশলীদের অনেকেই এখনো সক্রিয় রয়েছেন। ফলে ‘নায়ক’র দ্বিতীয় পর্ব তৈরির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।
উল্লেখ্য, ‘নায়ক’ সিনেমার জন্য অনিল কাপুরই প্রথম পছন্দ ছিলেন না। শুরুতে ছবিটির জন্য আমির খান ও শাহরুখ খানকে প্রস্তাব দেওয়া হলেও তারা দুজনেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর সুযোগ আসে অনিল কাপুরের হাতে-আর বাকিটা ইতিহাস।
এখন দেখার বিষয়, দর্শকদের ভালোবাসায় ভর করে ‘নায়ক’ কি নতুন অবতারে আবার ফিরতে চলেছে কিনা।
এমএমএফ/এমএস